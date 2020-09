Do kogo jest dieta bezglutenowa?

To dieta, która została opracowana jako wsparcie w leczeniu osób uczulonych na gluten i chorujących na celiakię. Nie jest dedykowana osobom zdrowym, ponieważ produkty wolne od glutenu posiadają małą ilość węglowodanów, które są niezbędne do optymalnego funkcjonowania. Stąd warto dbać, by osoby nie mające problemu z tolerancją glutenu dostarczały sobie go w odpowiednich dawkach. Osoby, które muszą przejść na dietę bezglutenową najczęściej robią zakupy żywności w takich punktach sprzedaży jak sklep bezglutenowy, ekologiczny, ze zdrową żywnością czy w supermarketach w określonych półkach sklepowych z produktami bezglutenowymi.

Czym charakteryzuje się dieta bezglutenowa?

Gluten to inaczej białko roślinne, które pojawia się w takich ziarnach zbóż jak pszenica, jęczmień, żyto czy owies. Gluten wchodzi w skład mąki i po złączeniu z wodą, masa staje się ciągliwa i bardziej klejąca. To doskonały nośnik aromatów. Swe zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym. Oprócz mąki dodawany jest także do wędlin, jogurtów, sosów, przypraw, czekolady oraz niektórych leków. Osoby, będące na diecie wolnej od glutenu muszą dbać o to, by w ich pożywieniu nie znalazła się nawet najmniejsza cząstka tego składniku uczulającego. Trzeba wiele rozwagi i czujności, by precyzyjnie dobierać produkty, w których gluten nie występuje.

Sklep bezglutenowy

W Polsce z diety tej korzysta około 1% społeczeństwa. Są to osoby cierpiące na celiakię oraz uczulone na gluten. Dieta ta pozwala im uniknąć niepożądanych objawów i dolegliwości, wynikających ze spożywania przez nich glutenu. Na szczęście coraz częściej powstają specjalne sklepy dedykowane osobom, będącym na diecie bezglutenowej. Mowa o takich miejscach jak sklep bezglutenowy, ekologiczny, ze zdrową żywnością, z jedzeniem organicznym. W wielu marketach powstają specjalne działy, na których spotkać można tylko i wyłącznie produkty bezglutenowe. Sprawia to, że osoby na diecie bezglutenowej mają coraz lepszy dostęp do tego typu produktów. Coraz częściej w Internecie powstają sklepy z produktami bezglutenowymi. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, ponieważ bez wychodzenia z domu można zaopatrzyć się w bezpieczne dla swojego zdrowia produkty. Są one najczęściej oznakowane międzynarodowym symbolem przekreślonego kłosa.

Do kogo jest dedykowana ta dieta?

Jak już wspomniano to dieta dla osób uczulonych na gluten oraz chorych na celiakię. Jest także zalecana przy zdiagnozowaniu alergii na gluten. Taka alergia jest zwykle przejściowa. Pojawia się najczęściej w okresie niemowlęcym lub na etapie wczesnego dzieciństwa i po jakimś czasie sama zanika. Alergia ta u dzieci objawia się suchą i swędzącą skórą, u dorosłych natomiast pokrzywką albo biegunką. Mogą wystąpić także inne symptomy takie jak wymioty czy katar. Do diagnozy tej alergii wykorzystuje się badanie immunoglobulin E (IgE) oraz przeprowadzane są pokarmowe próby prowokacyjne. W określeniu tego czy uczulenie występuje czy też nie, pomaga wykluczenie glutenu z jadłospisu na jakiś czas i baczne monitorowanie reakcji organizmu.