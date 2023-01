Dobra księgowa – jakie kryteria brać pod uwagę przy jej wyborze?

Wybór odpowiedniej księgowej dla naszej firmy wcale nie musi być łatwy. O czym więc powinniśmy pamiętać, wybierając taką osobę?

Czym musi charakteryzować się dobra księgowa?

Rachunkowość i księgowość to niewątpliwie ciężki kawałek chleba, szczególnie dla osoby, która nie ma w tym temacie zbyt wiele pojęcia. To właśnie dlatego budując kadrę pracowniczą swojego przedsiębiorstwa tak istotne jest, aby znalazła się w nim dobra księgowa w Lublinie. Na tych kwestiach zdecydowanie nie powinniśmy oszczędzać, bowiem w przeciwnym razie narażamy się nie tylko na straty, ale również poważne kłopoty, jeżeli takie zadania będzie wykonywać osoba nie najlepiej znająca się na rzeczy. Zadać jednak należy w tym przypadku ważne pytanie – kim tak właściwie jest „dobra księgowa”? Przede wszystkim powinna mieć ona odpowiednią wiedzę pozyskaną chociażby z pomocą kursów czy studiów, a także najlepiej już jakieś doświadczenie w branży. Księgowość to jednak zawód wymagający istotnych umiejętności miękkich. Wspomnieć należy tutaj chociażby o odpowiedniej organizacji pracy, dzięki której będzie można uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Czasem jednak są one nie do ominięcia, dlatego odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu również jest tutaj na wagę złota, tak samo jak płynność w kooperacji z innymi pracownikami.

Na co zwracać uwagę, zatrudniając odpowiednią księgową?

Wiemy już, jaka powinna być dobra księgowa, możliwa do znalezienia chociażby za pośrednictwem takiej instytucji, jak Aneks – Biuro Rachunkowe. O czym jednak powinniśmy pamiętać, szukając odpowiedniej osoby na takie stanowisko? Przede wszystkim należy spojrzeć na kompetencje takiej osoby, czyli na to, jakie usługi jest ona w stanie oferować. Bardzo istotne jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej, dzięki czemu nami nie narazimy się na konsekwencje w momencie pomyłki. Niezwykle ważną kwestią jest również posiadania certyfikatu Ministerstwa Finansów, który pokazuje, czy mamy do czynienia z osobą, która zdała państwowy egzamin księgowy.