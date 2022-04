Dowiedz się, czym powinna charakteryzować się intuicyjna aplikacja mobilna

Tym, co wyróżnia dobre aplikacje na telefon, jest intuicyjność. Ale czym tak naprawdę ona jest i dlaczego jest taka ważna dla użytkownika? Wszystkiego dowiesz się poniżej!

Jak stworzyć intuicyjną aplikację na telefon?

Stworzenie aplikacji mobilnej, która będzie intuicyjna dla odbiorcy, nie jest proste. Jeśli dodatkowo chcesz, aby dobrze wyglądała i oferowała wiele opcji, to zadanie staje się jeszcze trudniejsze. Posiadając odpowiedni budżet, możesz zdecydować się na zatrudnienie osób, które pozwolą Ci na połączenie wszystkich tych aspektów. Są nimi UX i UI designerzy, których pracą jest właśnie tworzenie jak najlepszych dla użytkownika aplikacji.

Cechy aplikacje decydujące o jej intuicyjności

Jest kilka cech decydujących o intuicyjności oprogramowania, które użytkownik pobiera na smartfona. Poniżej znajdziesz niektóre z nich.

Łatwość użytkowania

Intuicyjna aplikacja jest przede wszystkim prosta w codziennym użytkowaniu. Wszystkie funkcje dla użytkownika są w niej widoczne na pierwszy rzut oka. Nie musi on klikać dużej ilości zakładek, aby znaleźć potrzebną dla niego informację. Do większości opcji powinien mieć dostęp w szybki sposób. W innym przypadku może to go zniechęcić do używania aplikacji.

Funkcjonalny minimalizm

Kolejną rzeczą, która sprawia, że aplikacja staje się intuicyjna, jest minimalizm. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie funkcje, jakie chcesz w niej umieścić. Może się okazać, że niektóre z nich okażą się zbędne i będą działać niekorzystnie na użytkowanie aplikacji oraz jej interfejs. Warto decydować się tylko na te opcje, które będą przydatne. Pamiętaj, że w przypadku intuicyjności mniej znaczy więcej. Im bardziej intuicyjna aplikacja będzie, tym więcej użytkowników do siebie przyciągnie.

Rola wyglądu w intuicyjności

Tworząc aplikację mobilną, warto postawić na minimalizm również w wyglądzie. I nie chodzi tutaj o to, aby wszystkie aplikacje tworzone przez Ciebie były czarno-białe. W minimalistycznym interfejsie chodzi przede wszystkim o to, aby aplikacja była dla użytkownika przejrzysta. Projektując aplikację, warto wybrać barwy, które będą przyjemne w odbiorze. Najlepiej też zminimalizować liczbę kolorów do minimum, aby nie tworzyć w aplikacji zbędnego chaosu. Ważne jest też, aby przyciski były odpowiedniej wielkości. Dzięki temu użytkownik będzie bez problemu docierał do potrzebnych dla niego funkcji.

Różnice systemowe

Coś, o czym nie można zapominać, to również odpowiednie dopasowanie aplikacji do systemu operacyjnego. Telefony z systemem Android różnią się od tych z iOS-em przykładowo sposobem cofania. Warto jest zwracać uwagę na takie różnice po to, aby aplikacja była jak najlepiej dopasowana do użytkownika każdego smartfona.