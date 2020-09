Drukarki od Ubot 3D coraz popularniejsze

UBOT Technologies jest polskim producentem drukarek 3D do zastosowań przemysłowych z siedzibą w Krakowie. Firma oferuje zarówno urządzenia z linii profesjonalnej, jak i biznesowej. UBOT Technologies tworzy zespół naukowców i inżynierów, którzy łącząc kreatywność z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem pracują nad zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu technologii druku 3D. Firma jest otwarta na innowacje i podąża za oczekiwaniami klientów, aby sprostać wymaganiom rynku. Bardzo duży nacisk kładzie na jakość i estetykę swoich produktów.

Początki działalności Ubot 3D

Polski producent drukarek 3D Ubot Technologies działa na rynku od 2015 roku specjalizując się w urządzeniach drukujących w technologii FDM / FFF. Pierwszymi drukarkami 3D w ofercie były budżetowe urządzenia S+ i Tower S+, posiadające obszary robocze na poziomie 25 x 25 x 25 cm (S+) i 25 x 25 x 50 cm (Tower S+). Kolejnym modelem był DUAL wyposażony w dwie głowice drukujące i obszar roboczy 25 x 23 x 25

Filamenty Ubot Technologies

FIrma UBOT 3D oferuje w sprzedaży również swoje filamenty. Są konfekcjonowane na przeźroczystych szpulach, pakowane próżniowo wraz z pochłaniaczem wilgoci, a całość zamknięta jest w estetycznym pudełku. Dzięki gotowym ustawieniom dla drukarek UBOT 3D, nie ma potrzeby samodzielnej konfiguracji slicera. UBOT 3D wprowadził U-PLA, U-ABS, U-PET-G oraz U-HIPS. Sukcesywnie jednak rozszerza gamę materiałów o kolejne. Klient w dalszym ciągu będzie mógł używać filamentów innych dostawców.

Konferencje i wydarzenia promocyjne

W 2018 r. w czasie konferencja skierowanej do firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy z producentem w zakresie sprzedaży jego produktów UBOT TECHNOLOGIES przedstawił nowości prezentowane wkrótce po tym oraz plany rozwoju spółki na najbliższe lata. Z myślą o chętnych do współpracy UBOT 3D zaprezentował szereg innowacyjnych rozwiązań biznesowych, niespotykanych do tej pory na polskim rynku druku 3D.Zaprezentowany został również najnowszy produkt drukarka 3D o dużym obszarze roboczym, zamkniętym w podgrzewanej komorze i wyposażona w szereg interesujących funkcjonalności – P440. W 2018 roku urządzenie to zdobyło Złoty Medal na Międzynarodowych Targów Poznańskich.

UBOT Technologies jest jednym ze sponsorów Dni Druku 3D, będących częścią Przemysłowej Jesieni, jednego z największych spotkań branży maszynowej w kraju.W trakcie targów specjaliści UBOT Technologies pomagają wybrać maszynę oraz materiały eksploatacyjne, najlepiej pasujące do konkretnego zastosowania.

Oferta UBOT Technologies zwiększająca zainteresowanie rynku

Producent drukarek 3D Ubot Technologies jest firmą zajmującą się oprócz produkcji drukarek 3D także świadczeniem profesjonalnych usług związanych z drukiem 3D. Jest również oficjalnym dystrybutorem oprogramowania Simplify 3D w Polsce. W ofercie firmy znajduje się:

8 wersji katalogowych drukarek, których ceny zaczynają się od 3999 zł netto, Profesjonalna drukarka UBOT 440, która osiąga imponującą prędkość drukowania oraz posiada wiele wyróżniających ją cech, drukarki 3D na zamówienie o nietypowych parametrach, którymi klient jest zainteresowany – wtedy oferta drukarki jest indywidualna, usługi związane z drukowaniem 3D. Firma posiada biuro projektowe, które daje możliwości stworzenia nowego produktu jak i wykonania modeli na podstawie rysunków technicznych, bądź innych dokumentacji.

Plany na przyszłość

Producent drukarek 3D Ubot Technologies obecnie działa głównie na rynku polskim.Jest to marka już rozpoznawalna i doceniana przez wielu klientów. Stale powiększa gamę produktów i materiałów oraz ułatwia klientom start w druku 3D. W przyszłości planuje rozszerzyć swoją działalność na rynki międzynarodowe i tam propagować polskie rozwiązania, które są coraz bardziej doceniane przez fachowców i klientów tej branży.