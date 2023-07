Drukarki przemysłowe ręczne a bezkontaktowe – porównanie

Drukarki przemysłowe pomagają w szybkim i precyzyjnym oznakowaniu różnego rodzaju produktów, od opakowań po wyroby metalowe czy drewniane. W zależności od potrzeb, można wybrać drukarkę ręczną lub bezkontaktową. W tym artykule przeanalizujemy zalety i wady obu rodzajów drukarek oraz porównamy je pod kątem wydajności, jakości druku i kosztów.

Czym charakteryzują się ręczne drukarki przemysłowe?

Ręczne drukarki przemysłowe charakteryzują się prostotą obsługi, co pozwala na ich szybką adaptację do różnorodnych zastosowań. Dzięki kompaktowym rozmiarom są łatwe do przenoszenia, co ułatwia ich wykorzystanie w różnych miejscach. Ręczne drukarki oferują różnorodność technologii druku, takich jak sitodruk, tampondruk czy fleksografia, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości oznakowania na szerokim zakresie materiałów.

Koszt inwestycji w drukarkę ręczną jest stosunkowo niski, co sprawia, że są one atrakcyjnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wadą tych urządzeń jest jednak niższa wydajność w porównaniu z drukarkami bezkontaktowymi.

Jakie zalety mają automatyczne drukarki przemysłowe?

Drukarki bezkontaktowe Anser, takie jak drukarki atramentowe czy laserowe, umożliwiają oznakowanie produktów bez fizycznego kontaktu z ich powierzchnią. Dzięki temu są one idealne do oznakowania produktów o nieregularnych kształtach, delikatnych lub łatwych do uszkodzenia powierzchniach.

Bezkontaktowe drukarki przemysłowe oferują wysoką jakość druku oraz trwałość oznakowania, co jest szczególnie istotne w przypadku produktów narażonych na działanie czynników zewnętrznych czy ścieranie. Wyższa wydajność tych urządzeń sprawia, że są one często wybierane przez duże przedsiębiorstwa o wysokim natężeniu produkcji. Wadą tego typu drukarek są jednak większe koszty inwestycyjne.

Wybór odpowiedniej drukarki przemysłowej – ręczna czy bezkontaktowa?

Wybór odpowiedniej drukarki przemysłowej HR zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość produkcji, dostępny budżet czy wymagana jakość oznakowania. W przypadku małych przedsiębiorstw, które potrzebują prostego i taniego rozwiązania do oznakowania produktów, ręczne drukarki przemysłowe mogą być doskonałym wyborem. Z kolei dla firm o wysokim natężeniu produkcji, wymagających szybkiego i trwałego oznakowania na różnych materiałach, bezkontaktowe drukarki przemysłowe będą najlepszym rozwiązaniem.