Drzewne odpady – jak znaleźć dobry skup?

Drzewne odpady, będące efektem ubocznym wycinki drzew i obróbki drewna oraz jego przetwarzania, można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Warto dowiedzieć się na ten temat więcej.

Drzewne odpady w formie brykietu opałowego

Jeśli chodzi o brykiet opałowy, to jest on niczym innym jak poddanym obróbce (głównie suszeniu i ubijaniu) odpadem drzewnym. Charakteryzują się wysokością energetycznością, a także na skutek jego spalania nie wydziela się dwutlenek węgla, dlatego jest rozwiązaniem ekologicznym. Z tego też powodu cieszy się coraz większą popularnością. Pozyskiwaniem niezbędnego surowca do przetworzenia na brykiet opałowy zajmuje się skup odpadów drzewnych w Warszawie.

Do czego jeszcze służy drzewny odpad?

Trociny lub zrębki gatunków drzew iglastych i liściastych znajdują powszechne zastosowane w hodowli zwierząt. Wyściela się nimi boksy, chlewnie i obory, aby zanieczyszczenia w nie wsiąkały. Użyteczność odpadów drzewnych doceniła również branża ogrodnicza, w której materiał ten jest wykorzystywany jako element użyźniający, dostarczający glebie cennej próchnicy, ale też jako surowiec o walorze dekoracyjnym – w przypadku ścieżek, klombów czy rabat. Jeśli chodzi o drzewne odpady skup w Warszawie jest miejscem, w którym właściciele tartaków mogą pozbyć się tego, co jest im już niepotrzebne.

Materiał do ponownego przetworzenia w branży stolarskiej

Właściwościami zrębków nie gardzi też branża stolarska, która wykorzystuje je do produkcji płyt drewnopodobnych. Znajduje one zastosowanie jako elementy wyposażenia zabudowy stolarskiej, szaf wnękowych czy mebli o zastosowaniu biurowym. Płyty MDF są zdecydowanie bardziej konkurencyjne pod względem cenowym od wyrobów wykonanych z litego drewna. To czyni je bardziej przystępnymi. Za ich stosowaniem przemawia też niższa waga własna. Płyty MDF, których podstawą wykonania są drzewne odpady, znajdują zastosowanie w wielu branżach. Ich przyjazność środowisku naturalnemu przemawia za tym, aby sięgać po nie jak najczęściej.