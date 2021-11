Drzwi do domu jednorodzinnego – czym się powinny charakteryzować?

Drzwi wejściowe do domu dla wielu inwestorów są założenia zakupem na lata, więc nie bez znaczenia pozostają ich parametry techniczne wpływające na jakość użytkowania oraz poziom bezpieczeństwa, jakie zapewniają. Istotną kwestią są również walory estetyczne, w tym m.in. kolorystyka czy też różnego rodzaju zdobienia. Na co jeszcze zawrócić uwagę w gąszczu rynkowych propozycji, aby mieć pewność, że dokonaliśmy słusznego wyboru? Podpowiadamy.

Drzwi zewnętrzne do domu – wybór materiału ma znaczenie

Jednym z najważniejszych czynników determinujących jakość drzwi zewnętrznych do domu, a co za tym idzie także ich trwałość oraz termoizolacyjność, jest materiał z którego zostały one wykonane. W praktyce mowa m.in. o skrzydłach aluminiowych, PVC, stalowych, jak również drewnianych. To właśnie one wiodą prym wśród najchętniej wybieranych przez właścicieli domów jednorodzinnych. Zanim zdecydujemy się na konkretny model należy dokładnie przyjrzeć się parametrom technicznym, aby dopasować je odpowiednio do naszych potrzeb.

Decydując się na drzwi wykonane z drewna, stawiamy na dobrą ochronę przed hałasem, jak również ciepło w budynku. Mimo że nie wykazują one dużej odporności na działanie czynników atmosferycznych, możemy spodziewać się po nich stosunkowo łatwej renowacji w przypadku pojawienia się np. rys. Należy także mieć na uwadze to, że wymagają one regularnej konserwacji.

Na rynku znajdziemy również drzwi stalowe, które stanowią synonim wyjątkowej trwałości oraz ochrony przed ,,nieproszonymi gośćmi”. Nie bez znaczenia pozostaje także ich odporność na uszkodzenia mechaniczne, jak również wysokie parametry termoizolacyjne. Pamiętajmy jednak o tym, że ich skuteczna ochrona przed utratą ciepła w dużej mierze jest uzależniona od zastosowanego wypełnienia.

W ofercie wielu wiodących producentów znalazło się także miejsce dla drzwi wykonanych z aluminium. O ile możemy się po nich spodziewać trwałości, ciszy oraz ciepła, o tyle w zestawieniu ze stalowymi w kwestii odporności na uszkodzenia mechaniczne wypadają dość blado.

Do dyspozycji inwestorów pozostają również drzwi wykonane PVC, które stanowią gwarancję skutecznej izolacji przed chłodem, hałasem oraz stosunkowo łatwej pielęgnacji. Aby utrzymać je w czystości wystarczy nam woda z dodatkiem odpowiedniego detergentu. Decydując się jednak na tego rodzaju model, musimy liczyć się z gorszymi parametrami antywłamaniowymi niż w przypadku drzwi drewnianych czy też stalowych.

Współczynnik przenikania ciepła U i bezpieczeństwo w drzwiach wejściowych

Jednym z najważniejszych parametrów na jakie powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze drzwi wejściowych jest współczynnik przenikania ciepła U. To właśnie on ma ogromny wpływ na właściwości termoizolacyjne skrzydeł. Im jest on niższy, tym zapewniamy sobie większą ochronę przed utratą ciepła, co ma realny wpływ na wysokość rachunków za ogrzewanie. Aby tak się stało, wybierajmy modele o współczynniku U nie wyższym niż 1,3 W/(m2·K), co zresztą regulują przepisy. Analogicznie, decydując się na lepszy parametr, zapewniamy sobie skuteczniejszą ochronę przed utratą ciepła.

Oprócz ciepła nasz dom musi być także bezpieczny. Ochronę przed złodziejami zapewnią drzwi, które charakteryzują się dobrymi parametrami antywłamaniowymi. Na rynku mamy do wyboru 6 klas antywłamaniowych RC, które określają poziom zapewnianego bezpieczeństwa. Im wyższa klasa, tym poziom ochrony jest analogicznie lepszy. RC3 oraz RC4 – to właśnie na te klasy powinni stawiać właściciele budynków jednorodzinnych. Dobre jakościowo drzwi wejściowe do domu charakteryzują się ponadto dźwiękoszczelnością.

Drzwi wejściowe i ich estetyka

Oprócz parametrów technicznych, które warunkują dobrą jakość drzwi zewnętrznych, warto przyjrzeć się bliżej także ich walorom estetycznym. W praktyce oznacza to, że powinny być one spójne z charakterem nie tylko elewacji budynku, ale i całej posesji. Jeśli postawiono na niej na nowoczesną stylistykę wówczas bardzo dobrym wyborem mogą okazać się modele utrzymane w minimalistycznym tonie, w których tradycyjne klamki zastąpiono uchwytami. Z kolei amatorzy niesłabnącej na popularności klasyki, bardzo mocno osadzonej w trendach, do wyboru mają np. drzwi zdobione frezami. Właściciele dużych budynków muszą jednak pamiętać o tym, że bardzo łatwo w nich jest zaburzyć proporcje, stąd też wybór drzwi nie może być kwestią przypadku. Modele jednoskrzydłowe mogą prezentować się w nich nieestetycznie, a ponadto nie będą funkcjonalne. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie zakup półtoraskrzydłowych lub też dwuskrzydłowych.