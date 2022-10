Drzwi wejściowe – jak dopasować je do koloru elewacji? - otopr.pl

Drzwi wejściowe to element, na który zwróci uwagę każda osoba przekraczająca próg budynku. Warto zatem odpowiednio je dopasować. Na rynku znaleźć można różne rodzaje drzwi – aluminiowe, drewniane, szklane. Ze względu na mnogość stylów i kolorów warto dopasować je do odcienia elewacji. Jak to zrobić?

Drzwi wejściowe do jasnych elewacji – jakie wybrać?

Jednym z najważniejszych elementów wykończeniowych budynków są drzwi wejściowe. Gdańsk i inne duże miasta oferują sporo sklepów z modelami w różnych kolorach. Na domach i blokach mieszkalnych najczęściej znajdują się jasne tynki w odcieniach szarości czy beżu. Jakie drzwi pasują do takich barw?

Przy jasnej elewacji dobrze sprawdzą się modele w odcieniach brązu oraz czarne. W nowoczesnych domach często stawia się także na stalowe drzwi wejściowe. Dobrze łączą się nie tylko z jasną elewacją, ale i surowym typem nowoczesnego budownictwa. Warto rozważyć także przeszklenia.

Wyrazista elewacja – jakie drzwi wejściowe wybrać?

Zwolennicy odważnych kolorów na budynkach, takich jak czerwień, niebieski czy zieleń, także mogą sięgnąć po stonowane, ciemne drzwi wejściowe. Jeśli zależy im na podkreśleniu koloru, to mogą dopasować go precyzyjnie do elewacji. W sklepach nie brakuje modeli w wyrazistych odcieniach.

Warto pomyśleć też o budowaniu kontrastów. Na przykład przy ceglanych budynkach świetnie sprawdzą się niebieskie lub zielone drzwi zewnętrzne. Czerwone pasują natomiast do ciemnych elewacji, np. w odcieniach szarości lub granatu. Stanowią wtedy cechę rozpoznawczą budynku.

Gdzie szukać drzwi wejściowych?

Drzwi wejściowe muszą być solidne, dlatego warto zaglądać do sprawdzonych sklepów, takich jak Olbud. Znajdują się tam np. drzwi zewnętrzne Wiśniowski, które poza ciekawymi kolorami cechują się także wysoką jakością wykonania. Z pewnością znajdzie się tam model do każdego koloru elewacji.

Wybór konkretnych drzwi zależy od tego, czy właściciel budynku chce, aby wtopiły się one w budynek, czy stanowiły jego znak rozpoznawczy. Im mniej mają być widoczne, tym kolor powinien być bardziej zbliżony do odcienia elewacji.