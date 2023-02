Działki na sprzedaż – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Działki na sprzedaż stanowią grunty, na których można wznosić budynki jedno- i wielorodzinne, zakłady produkcyjne, szpitale czy szkoły. Wszystko zależy od tego, jak zostały zdefiniowane w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZM). Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Czym się kierować, poszukując działki na sprzedaż?

Kiedy szuka się działki na sprzedaż w Koszalinie, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Zdjęcia działki zamieszczone przez sprzedającego to świetny sposób, żeby zorientować się co do jej wielkości, ukształtowania terenu i potencjału. Warto sprawdzić, czy dana działka ma przyłącze wodno-kanalizacyjne. Ułatwi to budowę i usprawni załatwianie wszelkich formalności w urzędach.

Ważne jest też uwzględnienie przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego okolicy. Będzie to miało wpływ na codzienny komfort mieszkania. Kupując działkę, warto również zwrócić uwagę na plany zagospodarowania okolicy, a więc na to, czy w najbliższej przyszłości nieopodal nie powstanie żłobek, przedszkole czy szpital lub też, czy nie zostanie wybudowany ogromny supermarket. Istotny jest także ruch i natężenie ludności w danej okolicy.

