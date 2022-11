Faktura uproszczona — czym jest i kiedy ją otrzymamy?

Każda sprzedaż towarów lub usług musi być potwierdzona właściwym dokumentem. Najczęściej na gruncie prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywana jest faktura VAT. Jednak już od pewnego czasu przedsiębiorcy mogą korzystać również z innej formy dokumentowania, jaką jest faktura uproszczona. Czym dokładnie jest i kiedy ją otrzymamy? Podpowiadamy.

Czym jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona jak sama nazwa wskazuje, jest dokumentem, który poświadcza sprzedaż towarów lub usług, lecz ze względu na to, że jest uproszczony, nie musi zawierać wszystkich tych informacji, które wymagane są w przypadku faktury VAT. Dzięki temu sprzedawca jest w stanie szybciej wystawić taki dokument. Musi on zawierać jedynie takie dane pozwalające określić kwotę podatku.

Faktura uproszczona nie musi jednak określać imion, nazwisk i adresów zarówno podatnika, jak i nabywcy. Dodatkowo nie trzeba w niej uwzględniać ceny jednostkowej netto, ilości dostarczanych towarów oraz ich stawki i kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na wartości dotyczące poszczególnych stawek. Więcej na ten temat znajdziemy na: https://pragmago.pl/porada/gdzie-jest-numer-faktury-na-paragonie/ .

Jakie dane musi zawierać faktura uproszczona?

Faktura uproszczona musi zawierać dane takie jak: data jej wystawienia, numer porządkowy dokumentu, numer identyfikacji podatkowej podatnika i nabywcy towarów i usług, nazwę usługi lub towaru, kwotę udzielonych upustów, a także kwotę należności ogółem. Dodatkowo musi zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, jeżeli jest ona różna od terminu jej wystawienia. Faktura uproszczona różni się więc od VAT tym, że może zawierać znacznie mniej informacji.

Kiedy można otrzymać fakturę uproszczoną?

Fakturę uproszczoną może wystawić każdy podatnik, a więc zarówno ten, który jest czynnym płatnikiem VAT-u, jak i ten, który jest z niego zwolniony. Żeby jednak móc sporządzić taki dokument, wartość sprzedaży nie może przekraczać kwoty 450 zł lub 100 €. Jeżeli więc cena towarów lub usług jest wyższa, wówczas sprzedawca nie może wystawić takiego dokumentu. Dodatkowo, jeżeli sprzedaż jest niższa, nie obliguje to przedsiębiorcy do wystawiania faktury uproszczonej. Nawet jeżeli kwota sprzedaży jest niska, może on wystawić fakturę VAT.

Należy mieć świadomość, że faktura uproszczona nie jest obligatoryjna i prawo nie przewiduje sytuacji, w której wystawienie właśnie takiego dokumentu jest obowiązkowe. W niektórych przypadkach jednak nie możemy wystawić faktury uproszczonej. Dotyczą one głównie sprzedaży wysyłkowej, zarówno tej na terenie kraju, jak i za granicę.