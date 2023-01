Frezy grawerskie – do czego są wykorzystywane?

Grawerowanie pozwala na artystyczne rzeźbienie i wykończenie różnych materiałów. Odpowiedni dobór frezów grawerskich sprawia, że grawer jest wyraźny. Wygrawerować można dosłownie wszystko – może to być imię, data, ulubiona sentencja, a także przygotowany wcześniej rysunek. Do czego wykorzystuje się frezy grawerskie?

Czym są frezy grawerskie?

Frez to narzędzie skrawające o ruchu obrotowym. Frezy grawerskie to narzędzia, które przeznaczone są do frezowania w drewnie, materiałach z włókna szklanego, tworzyw sztucznych oraz miękkich metalach. W zależności od materiału, na który ma być naniesiony grawer, stosowany jest inny rodzaj frezów grawerskich. Są to najczęściej frezy z małymi główkami, które pozwalają na precyzyjne grawerowanie, nawet małych rysunków. Istnieje podział frezów ze względu na kształt, geometrię ostrzy i materiał wykonania. Za pomocą małych i precyzyjnych frezów można wykonać rozmaite wzory i napisy. Te urządzenia zapewniają większą precyzję wykonania.

Do czego służą frezy grawerskie?

Frezy grawerskie wykorzystywane są najczęściej do prac bardzo precyzyjnych, które polegają na wygrawerowaniu wzoru, napisu czy wykonaniu żłobienia. Frez powinien wymiarami części roboczej przypominać detal który chcemy wykonać. Decydując się na grawerowanie dobrze jest mieć pod ręką, oprócz frezów grawerskich, również narzędzia pomiarowe Bosh. Ułatwi to i usprawni wykonywanie prac.

Frezowanie to jeden z często stosowanych sposobów obróbki skrawaniem. Za pomocą frezarki można zeszlifować powierzchnię lub nadać jej wymyślony kształt czy coś wygrawerować. Frezowanie grawerskie można wykonywać na wielu materiałach. Najczęściej graweruje się w drewnie, ale również można w metalu, żeliwie, stali czy w tworzywach sztucznych. Istnieje wiele możliwości, a wszystko zależy od odpowiedniego doboru frezu. Najczęściej obrabia się drewno, gdyż jest to materiał bardzo wdzięczny do pracy.

W zależności od fantazji i wizji artystycznej, za pomocą frezarki można w drewnie wydrążyć rozmaite wzory, żłobienia, wnęki, wykonać różne profile i elementy dekoracyjne.