Hydranty wewnętrzne stanowią formę zabezpieczenia obiektów w razie sytuacji pożarowej. Zwiększają poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie oraz umożliwiają szybki i sprawny dostęp do podłączenia w razie wystąpienia nagłego zagrożenia. Gdzie stosuje się hydranty wewnętrzne?

Hydranty wewnętrzne – czym się charakteryzują?

Hydranty wewnętrzne to instalacje umożliwiające podłączenie węża do istniejącego w budynku systemu. Regulator ciśnienia pozwala na pełną kontrolę przepływu wody – zgodnie z przepisami określonymi w dokumencie opracowanym przez MSWiA. Czytamy w nim, że wielkość ciśnienia może być na maksymalnym poziomie 0,7 MPa. Hydrant wewnętrzny jest zintegrowany z szafką na suchy pion. Aby zachować jej trwałość, wykonuje się ją w odpowiedni sposób. Sam korpus i drzwi pokrywa się farbą proszkową. Sam zamek ma nie powodować problemów w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. W zależności od zamówionego rozwiązania można nabyć szafkę z drzwiami pełnymi lub z okienkiem. Hydranty wewnętrzne służą do gaszenia nie tylko wodą, ale i pianą, wytworzoną za pośrednictwem środka pianotwórczego i prądownicy.

Producent węży strażackich – jakie elementy dostarcza jednostkom straży pożarnej?

Producent węży strażackich dostarcza różnych rozwiązań, w zależności od zastosowań. Można u niego nabyć węże ssawne w różnych wielkościach, o zróżnicowanych końcówkach oraz wykonane z rozmaitych materiałów, w tym z gumy czy tworzywa sztucznego. Jeśli chodzi o właściwości, warto tu wymienić aspekty takie jak: ciśnienie próbne, podciśnienie próbne, masa, odporność na wysoką temperaturę, wytrzymałość na rozwarstwienie oraz promień zgięcia. Oprócz węży strażackich producent oferuje też usługi dodatkowe, takie jak taśmowanie węży, ich naprawa (jeśli są nieszczelne) oraz wykonywanie prób ciśnieniowych. Na specjalne zamówienie producent ten może zrealizować węże o niestandardowej długości oraz obwodzie. Węże mogą być także dostępne w różnych kolorach.