Szefowie większych i mniejszych przedsiębiorstw często dbają, by przynajmniej raz do roku odbył się firmowy wyjazd integracyjny, w którym mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy. Istnieje kilka lokalizacji, na które warto zwrócić uwagę. Jednym z ciekawszych rejonów na integrację są Pieniny, oferujące wiele atrakcji. Dlaczego warto postawić na góry?

Firmowy wyjazd integracyjny w Pieninach – gdzie przenocować?

Hotel, w którym odbędzie się firmowy wyjazd integracyjny, powinien oferować wiele udogodnień. Ważna jest nie tylko lokalizacja, ale i dodatkowe atrakcje. Hotel pod Wulkanem , zlokalizowany w Kluszkowcach w pobliżu malowniczego Jeziora Czorsztyńskiego, stanowi doskonałe miejsce na dłuższe i krótsze pobyty turystyczne. Jedną z jego największych zalet jest bliska odległość do głównych atrakcji regionu – Jeziora Czorsztyńskiego, zamków w Niedzicy i Czorsztynie. Co ciekawe, w hotelu znajduje się również strefa SPA, z której mogą skorzystać wszyscy goście. Mają oni do dyspozycji sauny, grotę solną, jacuzzi. Jeśli mają taką ochotę, mogą udać się na masaże. Firmowa impreza integracyjna w takim hotelu to luksus.

Jeśli pracownicy danego przedsiębiorstwa bardziej cenią sobie podróże i kontakt z naturą, aniżeli zabiegi pielęgnacyjne i prestiż, mogą poprosić o firmową imprezę integracyjną w domkach w górach . Takie rozwiązanie daje większą przestrzeń dla siebie oraz możliwość zabawy na świeżym powietrzu – przy jednoczesnym podziwianiu pięknych widoków.

Kiedy powinien odbyć się firmowy wyjazd integracyjny?

Wyjazd w góry wiąże się najprawdopodobniej z wieloma atrakcjami na świeżym powietrzu. Teoretycznie najlepszym momentem na imprezę integracyjną jest lato, kiedy panuje optymalna temperatura. Można wtedy liczyć na długie, górskie wędrówki oraz zdobywanie okolicznych szczytów. Pracodawcy mogą również zastanowić się nad zimowym wypadem w Pieniny. Dominują wtedy iście górskie aktywności – jazda na nartach i snowboardzie, zabawy na śniegu.

Przed ustaleniem szczegółów odnośnie do imprezy integracyjnej w górach warto zapytać pracowników (np. w formie ankiety), jaka pora roku by im najbardziej odpowiadała. Demokratycznie – decyzja większości byłaby sygnałem, kiedy najlepiej zorganizować firmowy wyjazd integracyjny. Dobrym rozwiązaniem jest również sporządzenie listy aktywności.