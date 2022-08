Gorsety ortopedyczne – jak je nosić?

Gorsety ortopedyczne pomagają korygować wady postawy, a także są niezbędne przy stabilizacji kręgosłupa po zabiegach operacyjnych. Trzeba je jednak nosić prawidłowo, aby efekt był zauważalny.

Kiedy należy stosować gorsety ortopedyczne?

Gorsety ortopedyczne są niezbędne w przypadku wielu schorzeń, a przede wszystkim wtedy, gdy występuje skolioza, lordoza oraz kifoza. Te wady postawy mogą zostać stwierdzone po wizycie u ortopedy lub fizjoterapeuty. Po otrzymaniu skierowania od lekarza można udać się do sklepu medycznego, aby kupić dedykowany do potrzeb gorset ortopedyczny.

Gorsety korekcyjne najlepsze efekty przynoszą, gdy są stosowane przez dzieci i nastolatków będących jeszcze w fazie wzrostu. Wiele wad postawy w tym czasie udaje się zniwelować. Wystarczy dziecko przypilnować, aby nosiło zgodnie z zaleceniami gorset ortopedyczny. Skolioza nie będzie mu dzięki temu przeszkadzała w dalszym życiu.

Jak prawidłowo używać gorsety ortopedyczne?

Gorsety ortopedyczne zawsze wykonywane są na miarę, aby niwelować konkretne problemy występujące u pacjenta. Dla najmłodszych najczęściej wykonywane są gorsety korekcyjne z materiału termoplastycznego. Dla dorosłych najczęściej wykonuje się gorsety z sztywnych materiałów, ponieważ konieczna jest u większości stabilizacja kręgosłupa.

Gorset można nosić profilaktycznie, gdy pojawiają się bóle kręgosłupa. Ograniczając nacisk na problematyczne miejsca, szybko można pozbyć się niechcianych dolegliwości. Ważne jest, aby noszenie gorsetu było kontrolowane przez lekarza. Wtedy nie pojawią się żadne dodatkowe nieprawidłowości w związku z użytkowaniem gorsetu.

Czy gorset na kręgosłup jest wygodny w noszeniu?

Nie jest to najwygodniejszy strój, jaki można założyć, ale na pewno pomaga niwelować bóle kręgosłupa oraz wady postawy. Przy pierwszym użyciu należy wykazać się rozsądkiem i założyć go jedynie na kilka godzin. Z czasem można wydłużać okres noszenia, aż do nawet 22 godzin.

Prawidłowe noszenie gorsetu ortopedycznego daje możliwość pozbycia się bólów kręgosłupa. Niwelowane są dzięki niemu również wady postawy.