Grafika na szkle. Dlaczego warto korzystać z usług szklarza?

Z roku na rok kuchnie stają się coraz bardziej nowoczesne i oryginalne. Zachwycają bogatą kolorystyką i ciekawym wzornictwem. Sporą popularnością cieszy się rozwiązanie stosowane w fartuchu kuchennym, mianowicie panele szklane. Zobacz, dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnego szklarza i zdecydować się na lacobel.

Po pierwsze: ogromny wybór wzorów i kolorów paneli szklanych

Różnorodność produktów stosowanych zamiast płytek kuchennych pomiędzy ciągiem szafek sprawia, że bardzo łatwo dopasować konkretny wzór i kolor do stylistyki pomieszczenia. Grafiki na szkle dają efekt przestronności i lekkości, a dzięki błyszczącemu wykończeniu sprawiają wrażenie wizualnie większego wnętrza. W sytuacji gdy najważniejsza jest neutralność, warto zdecydować się na panele szklane ścienne w odcieniach szarości, bieli czy beżu. Świetnie sprawdzi się także czerń. Odpowiednio dobrany panel ścienny będzie znakomicie komponował się z pozostałymi elementami aranżacji.

Po drugie: alternatywa dla tradycyjnej ceramiki

Nie każdy jest fanem płytek ceramicznych. W ich przypadku najtrudniejszym elementem do utrzymania w czystości jest cementowa fuga. Panel szklany ścienny stanowi znakomite rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz, w przypadku których istotne jest zachowanie nowoczesnego charakteru. Rezygnacja z fugi pozwala ograniczyć czas niezbędny do czyszczenia fartucha kuchennego po każdym gotowaniu. Panele kuchenne szklane we Wrześni stanowią znakomitą alternatywę dla tradycyjnych płytek ceramicznych, opatrzonych, sztampowych i nudnych.

Po trzecie: efektowność

Takie rozwiązanie jest chętnie wybierane przez klientów z uwagi na swój efektowny, przyciągający spojrzenia wygląd. Panele szklane stosowane pomiędzy górnym a dolnym ciągiem szafek kuchennych dopełniają całej aranżacji, nadając jej pewnej lekkości i pożądanego wyrazu. Dopełnieniem wnętrza mogą być również lustra na zamówienie ze Śremu i atrakcyjne, podświetlane lustra łazienkowe ze Środy Wielkopolskiej.