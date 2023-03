Gres IRIS – jakie są dostępne wzory?

Obecnie można mieć łazienkę wyglądającą dowolnie i wciąż modną – odchodzi się już od powielania tych samych nudnych standardów białego, szpitalnego wyposażenia. Wnętrza są często wykończone za pomocą płytek gresowych, które zapewniają ciekawą estetykę i są bardzo trwałe.

Gres IRIS – jak może wyglądać łazienka?

Zdecydowanie się na gres IRIS do łazienki otwiera przed taką osobą sporo możliwości aranżacyjnych. Płytki takie wybierane są często przez miłośników naturalnego wyglądu wnętrza. Popularnym, ale też dość zwyczajnym kolorystycznie rozwiązaniem są po prostu jasne płytki – białe, écru, kremowe lub w kolorze zgaszonej zieleni, brązu itd.

Wykończona tak łazienka zachęca do przebywania w niej poprzez wrażenie relaksu. Można dopasować do kolorystyki płytek barwę i styl innych elementów wyposażenia. Jeśli płytki są gładkie, bez wzorów, daje to sposobność do większej różnorodności w dopasowaniu umeblowania.

Różnorodne wzornictwo – gres IRIS czy płytki ceramiczne?

Często płytki gresowe lub płytki ceramiczne Refin imitują wygląd naturalnych materiałów, takich jak cegły czy kamienie. Pozwala to wprowadzić do łazienki silny, ciekawy akcent. Coraz częściej odchodzi się w tych pomieszczeniach od białych ścian, więc można pokusić się np. o ciemnoszare płytki umożliwiające grę kontrastem podczas doboru pozostałego wyposażenia.

Tego typu płytki ceramiczne sprawdzą się doskonale również poza łazienką. Są efektowne i mogą zwiększać wrażenie przytulności, do tego prezentują się stylowo i nowocześnie. Mogą ładnie łączyć się z meblami drewnianymi, metalowymi lub z tworzywa. Jednobarwne dobrze komponują się z dowolnym stylem dodatków.

Jak wybrać gres IRIS pod względem wzornictwa?

Duże wzory w łazience wymagają minimalistycznego wyposażenia, żeby wnętrze nie wyglądało przytłaczająco. Przy gładkich ścianach, imitujących np. naturalny kamień, możliwości są większe. Część osób decyduje się na klasyczne jasne płytki, ale rzadko kiedy są one typowo białe.

Podsumowując, dostępne różne wzory kolorystyczne płytek gresowych pozwalają efektownie skomponować aranżację łazienki. Warto wcześniej zapoznać się z ofertą producenta i sprawdzić, jaka opcja będzie najlepsza w danym pomieszczeniu.