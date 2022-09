Gruntowe gwoździe - o czym mowa w praktyce? - otopr.pl

Gruntowe gwoździe to elementy, które wykorzystuje się w celu wzmocnienia struktury określonego obszaru ziemi, na przykład skarpy lub nasypu. Gwoździowanie to popularna metoda zbrojenia potencjalnych osuwisk. O czym mowa w praktyce? Wyjaśniamy.

Czym są gruntowe gwoździe?

Gruntowe gwoździe przypominają podłużne pręty, które montuje się głęboko w ziemi. Na początek wykonuje się odwiert o optymalnej głębokości. Zazwyczaj do tego celu używa się odpowiednich maszyn. Do powstałych w ten sposób otworów instaluje się podłużne gwoździe, które wzmacniają strukturę nawet bardzo stromego nasypu.

Warto wiedzieć, że gwoździe gruntowe mogą być zainstalowane jedynie po wcześniejszym przeanalizowaniu próbek ziemi. Należy więc dokładnie sprawdzić skład chemiczny gruntu. Definiuje on rodzaj dodatkowych zabezpieczeń montowanych na gwoździe. Na przykład w niektórych przypadkach może być konieczne użycie specjalnych powłok przeciwko korozji lub osłon cementowych.

Jakie zalety mają gruntowe gwoździe?

Gwoździe gruntowe to jedno z najlepszych rozwiązań zabezpieczających różnego rodzaju skarpy przed ich osuwaniem się. To zdecydowanie tańsza metoda od bardzo kosztownego murowania całego obszaru zagrożonego powstawaniem osuwiska. Gwoździowanie można także wykonać w miejscach, w których jest bardzo ograniczony dostęp do dolnej części nasypu.

Gwoździe gruntowe to popularna metoda zabezpieczania gruntu zarówno tymczasowo, jak i na stałe. Używa się ich bardzo często w trakcie przeprowadzania wykopów i montażu kabli i rur. Zamontowanie ich w gruncie zwiększa bezpieczeństwo przebywających tam pracowników.

Ogromną zaletą gwoździowania jest szybkość wykonania wszelkich prac. Do tego celu używa się specjalistycznych maszyn, które w krótkim czasie wykonują odwierty, a następnie montują pręty zabezpieczające w gruncie. Podobnie jak wynajem koparek w Szczecinie, takie urządzenia można wypożyczyć lub po prostu zamówić odpowiednią usługę. Tym samym skraca to czas potrzebny na wykonanie określonych robót związanych z wykopami.