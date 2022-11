HIFU – dla kogo?

Medycyna estetyczna zyskuje na popularności. Wynika to z jej rozwoju i coraz bogatszej oferty zabiegów, w których nie ma konieczności używania skalpela. Jednym z zabiegów, który cieszy się dużą popularnością, jest zabieg HIFU. Zwany jest także niechirurgicznym liftingiem twarzy. Daje szybkie i trwałe efekty.

Na czym polega zabieg HIFU i dla kogo jest przeznaczony?

Zabieg HIFU w Krakowie jest zabiegiem, który wykorzystuje działanie ultradźwięków. Fale ultradźwiękowe, które punktowo są wprowadzane po skórę, doprowadzają do mikrouszkodzeń komórek skóry. Co ważne wierzchnia warstwa nie zostaje naruszona. Pod wpływem wysokiej temperatury i uszkodzeń mechanicznych, głęboka warstwa skóry zostaje uszkodzona i zmuszona do regeneracji. Dzięki regeneracji i odbudowywaniu włókien kolagenowych, wierzchnia warstwa skóry staje się bardziej jędrna, a zmarszczki się wyprostowują.

Z zabiegu HIFU korzystają osoby, które chcą pozbyć się zmarszczek, wygładzić kurze łapki, a także bruzdę wargowo-nosową. Zabieg pozwala również ujędrnić skórę szyi i dekoltu, a także zlikwidować drugi podbródek. Choć zabieg najczęściej wykonywany jest na skórze twarzy i szyi, to zdarzają się osoby, które wykonują go na skórze talii, brzucha, ud czy ramion. Często z zabiegu korzystają osoby, które schudły i chcą ujędrnić skórę.

Rezultaty zabiegu HIFU

Zabieg HIFU, wykonywany w placówkach medycyny estetycznej, na przykład Beauty Tower Kraków, daje trwałe efekty. Choć po pierwszy zabiegu nie zawsze są one widoczne. Wszystko zależy od szybkości regeneracji wewnętrznej warstwy skóry i odbudowy włókien kolagenowych. U jednych trwa to 4 tygodnie, u innych 12. Jednak zabieg jest bardzo trwały, rezultaty utrzymują się nawet do 18 miesięcy.

Należy pamiętać, że jak przy każdym zabiegu, również w tym wypadku istnieją przeciwwskazania. W przypadku HIFU są to: choroba nowotworowa, choroba serca, skóry, dermatoza, padaczka, niewyrównana cukrzyca, przewlekłe choroby neurologiczne. Osoby zażywające leki przeciwzapalne czy z rozrusznikami serca nie mogą poddać się zabiegowy. Należy pamiętać, że zabieg HIFU na twarz nie może być wykonany do dwóch tygodni po zabiegach z botoksem czy kwasem hialuronowym.