Hydroizolacja pionowa fundamentu – na czym polega? - otopr.pl

Problemy z wilgocią lub wodą opadową są bardzo dotkliwe dla budynków. Żeby uniknąć zniszczeń, czasami bardzo poważnych, korzysta się z różnych sposobów izolowania ścian, murów, fundamentów itd. Hydroizolacja jest skuteczna, jeśli materiały, z którego zostanie wykonana, są dopasowane do rodzaju problemu.

Hydroizolacja fundamentów – jak się ją wykonuje?

Bardzo często woda dostaje się do budynku poprzez grunt i uszkadza fundamenty, co wpływa mocno negatywnie na stabilność całej konstrukcji. Wykonana np. podczas budowy hydroizolacja pionowa fundamentu to podstawowe zabezpieczenie przed skutkami ciągłego zawilgocenia. Można też wdrożyć ją później.

Fundamenty budynku są izolowane od gruntu i jednocześnie ocieplane. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych pozwala uzyskać skuteczną ochronę przed wpływem wilgoci i równie niszczycielskim oddziaływaniem wód opadowych. Wody gruntowe rzadziej są problemem – na mocno wilgotnych gruntach nie prowadzi się budowy.

Izolacja pozioma i pionowa – co to takiego?

Przed wpływem wilgoci, wody opadowej i gruntowej chroni odpowiednia forma hydroizolacji. Najlepiej skonsultować wybór rozwiązania ze specjalistami – firma Betontech Hydroizolacje i Naprawy Betonu dopasuje najlepszą opcję do danego przypadku. Izolacja pionowa dotyczy ścian, a pozioma fundamentów oraz dachu.

Zabezpieczenie fundamentów jest bardzo ważne. Niekorzystny wpływ wody może sprawić, że przez lata mury nasiąkną i zaczną pękać, odkształcać się. Hydroizolacja pionowa i pozioma gwarantuje, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Należy zastosować oba rodzaje izolacji, by zabezpieczyć fundament z każdej strony.

Dlaczego hydroizolacja wymaga fachowej realizacji?

Właściwe zaizolowanie fundamentów czy ścian przynosi doskonałe rezultaty. Jednak żeby tak było, trzeba wybrać najlepszą metodę izolacji, odpowiednie materiały i wszystko poprawnie położyć. Hydroizolacja powinna być przeprowadzona dokładnie. Jest pewną ingerencją w strukturę budynku i jej częste poprawianie czy unowocześnianie nie jest wskazane.

Podsumowując, skuteczna izolacja budynku przed wpływem wilgoci czy wód opadowych sprawia, że fundamenty czy ściany nie zostaną uszkodzone. Woda oddziałuje bardzo niekorzystnie na strukturę murów, należy więc stosować materiały izolacyjne.