Ile godzin dziennie pracuje się jako opieka w Niemczech?

Wiele osób nie może znaleźć pracy w swoim ojczystym kraju. Zarobki okazują się nie odpowiadające, dlatego szukamy zatrudnienia poza granicami kraju. Najczęściej obieranym kierunkiem okazują się nasi sąsiedzi, czyli Niemcy. Jeździmy tam, aby wykonywać różne prace, jednak w ostatnich latach popularna stała się opieka nad osobami starszymi.

Jaka powinna być osoba, podejmująca się opieki w Niemczech?

Ludzie często decydują się na pracę w charakterze opiekunki do osób starszych. Ze względu na lepsze zarobki, miejsce pracy znajduje się zazwyczaj na terenie Niemiec. Nie jest to proste, ponieważ praca ze starszymi ludźmi potrafi dać w kość. Jest to zatem praca, która wymaga przede wszystkim dużej empatii, cierpliwości i wyrozumiałości. Praca opieka w Niemczech, skierowana jest dla osób z powołaniem.

Zakres obowiązków takiego pracownika jest nakreślony wstępnie w ofercie pracy. Jeśli się na to zdecydujemy, umowa, jaką zawieramy, dokładnie określa, jakie obowiązki będziemy musieli wykonywać. Nawet jeśli nie mamy doświadczenia, w pracę wprowadza nas nasza poprzedniczka lub specjalny koordynator.

Jaki jest wymiar i zakres pracy opiekunki w Niemczech?

Osoby, które wyjeżdżają do pracy do Niemiec w charakterze opiekunki po raz pierwszy, zdziwione są przede wszystkim nadmiarem obowiązków i godzinami pracy. Niemieckie prawo mówi o tym, że praca w Niemczech opieka powinna obejmować niecałe czterdzieści godzin tygodniowo. Dokładny czas pracy, indywidualnie dobrany do seniora i pracownika, zawarty jest w podpisywanej umowie.

Pozostały czas, jaki opiekunka spędza w domu seniora, określa się czasem czuwania. W tym czasie pracownik może wyjść swobodnie na przykład na zakupy. Jeśli chodzi o pomoc osobie starszej w tym czasie, dotyczy ona na przykład wezwania pogotowia w razie pilnej potrzeby.

Opiekunka zazwyczaj wykonuje codzienne, zwyczajne obowiązki domowe. W jej obowiązku jest sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie i robienie zakupów. Poza tym opiekunka dba na przykład o rachunki czy sprawy urzędowe. Najważniejszą częścią jest opieka nad seniorem, czyli ubieranie go, podawanie leków i ogólna asysta.