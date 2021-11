Ile kosztuje podstawowy komputer gamingowy?

Mimo, że laptopy zdominowały rynek urządzeń z systemem Windows na pokładzie, istnieje spore grono graczy będących typowymi pecetowcami, składającymi swój sprzęt gamingowy na własną rękę. Jaki jest koszt złożenia podstawowego komputera dla gracza? Czy da się taki koszt na dziś oszacować? Sprawdzamy!

Komputer dla gracza – czyli jaki?

Na samym początku powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie – jaki powinien być dobry komputer gamingowy. Przede wszystkim powinien być wyposażony w wydajny, przynajmniej sześciordzeniowy procesor. Owa centralna jednostka musi być również wspierana przez sporą ilość pamięci RAM. Dla mniej wymagających użytkowników odpowiednie będzie 16 GB pamięci operacyjnej. W przypadku osób, które zamierzają na swoim komputerze uruchamiać bardziej wymagające produkcje, warto już postawić na 32 GB pamięci RAM. Co z kartą graficzną? W tym momencie rynek tych podzespołów trawi poważny kryzys i za choćby przyzwoite GPU trzeba zapłacić naprawdę spore pieniądze (a wszystko przez kryptowaluty).

Wszystkie informacje znajdujące się w poniższym artykule były inspirowane stroną: https://www.digitalklaster.pl/

Ile kosztuje podstawowy komputer dla gracza?

Gracze nie mają łatwo. Dobry komputer składany z myślą o grach komputerowych kosztuje przynajmniej kilka tysięcy złotych. Około tysiąca złotych będzie nas kosztować obudowa, zasilacz i pamięć RAM. Dwa tysiące zapłacimy za przynajmniej przyzwoity procesor wraz z płytą główną. Do tego musimy wygospodarować tysiąc złotych na dobry monitor i dwa tysiące na kartę graficzną. Podsumowując – poskładanie na własną rękę przynajmniej podstawowego komputera gamingowego wyniesie nas od 5000 złotych do nawet 6000 złotych. Co ciekawe – podobnie prezentują się ceny porządnych laptopów dla graczy. Porządny notebook, na którym uruchomimy najnowsze gry przynajmniej na średnich ustawieniach graficznych kosztuje od 4500 do 5500 złotych. Dlatego też można uznać, że w dzisiejszych czasach gaming to rozrywka dla osób o odpowiednio zasobnych portfelach.

A ile kosztował Wasz zestaw?