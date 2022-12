Impregnaty do betonu – kiedy należy je stosować?

Trudno jest wyobrazić sobie budownictwo bez betonu. Jest to materiał naprawdę solidny, a przy tym tani w produkcji i dość lekki. Z tego powodu służy on do tworzenia różnych konstrukcji w tym podłóg, posadzek, czy też schodów. Miejsc, w których spotykany jest beton oczywiście znajdziemy znacznie więcej. Kiedy należy jednak stosować impregnaty do betonu i gdzie możemy je dostać?

Gdzie dostaniemy impregnaty do betonu?

Spośród wszystkich miejsc, w które możemy się udać by dostać impregnaty do betonu powinniśmy wybierać pomiędzy jednym z dwóch. Jeden to ogólny sklep budowlany, który odwiedzamy raczej dość często, gdy jesteśmy w stanie remontu lub budowy domu. Drugi to specjalistyczny sklep, który handluje szeroko pojętą chemią budowlaną wykorzystywaną na sporą skalę przez firmy budowlane.

W sklepie z chemią budowlaną otrzymamy różnego rodzaju impregnaty do betonu, czy też impregnat do drewna, emulsje silikonowe i znacznie więcej środków, które są zaliczane do chemii budowlanej, a ich zadaniem jest zazwyczaj zadbanie o stan materiałów, które zastosowano w trakcie budowy.

Kiedy należy stosować impregnaty do betonu?

To, czy należy zastosować impregnat do betonu zależy między innymi od tego, gdzie ten materiał został wykorzystany. Jeśli mowa o na przykład betonowych schodach, to gdy zostaną one wykończone nie ma raczej potrzeby dodatkowego zabezpieczania betonu z pomocą specjalnego impregnatu. Inaczej sprawa się ma, gdy beton użyto do wykończenia ściany bądź parapetu. Wtedy beton jest bowiem stale narażony na wpływ czynników zewnętrznych, w tym na wodę i powstające zabrudzenia.

Impregnaty do betonu warto też zastosować, gdy znajduje się on na zewnątrz. Impregnaty mają bowiem cale mnóstwo różnych zadań. Jednym z nich jest zapobieganie porastaniu betonu przez mchy. Ponadto stosując impregnat zwiększamy odporność betonu na ścieranie, wzmacniamy jego strukturę, ułatwiamy sobie przyszłe czyszczenie, czy też poprawiamy wygląd oraz nadajemy nowy kolor betonowi.