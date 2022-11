Inwertery pv – rodzaje i zastosowanie

Decydując się na instalacje paneli fotowoltaicznych, warto znać pojęcia związane z tym tematem. Jednym z nich jest inwerter. Inaczej zwany falownikiem, jest sercem całej instalacji. Jakie są jego zadania i zastosowanie? Jaki inwerter najlepiej wybrać?

Jak działa inwerter?

Inwerter, czyli falownik zmienia prąd stały na prąd zmienny. Dzięki temu możliwe jest zasilanie urządzeń elektrycznych znajdujących się w gospodarstwie domowym. Inwertory pv zapewniają bezpieczną i zrównoważoną pracę instalacji. Pełni także funkcje zabezpieczającą podczas awarii. Odłącza on, wówczas, instalacje PC i przerywa dostawę energii do sieci publicznej. Inwerter to również narzędzie do komunikacji z systemem (posiada m.in. wbudowany moduł Wi-fi oraz oprogramowanie pozwalające śledzić pracę instalacji). Nadrzędną funkcją inwerterów jest zmiana prądu stałego na zmienny, a także oddanie go do sieci energetycznej. Kontroluje on i monitoruje pracę fotowoltaiki. Diagnozuje szybko i sprawnie usterki, co umożliwia ich skuteczne i szybkie naprawienie. Zadaniem falownika jest też optymalizacja pracy systemu PV dzięki układowi śledzenia maksymalnego punktu poboru mocy (MPPT).

Rodzaje inwerterów

Fotowoltaika nie może działać bez inwertera. Dobór odpowiedniego wpływa na jakość i efektywność pracy całego systemu. Wśród inwerterów wyróżnia się trzy rodzaje – inwerter off-grip (wyspowy), on-grid (sieciowy) i hybrydowy. Pierwszy rodzaj nie nawiązuje połączenia z siecią zewnętrzną i nie oddaje nadwyżek energii. Dzięki temu może ładować akumulatory. Inwerter on-grid oddaje nadwyżki nagromadzonej energii, dostosowując napięcie do jego poziomu w sieci. Nie można za jego pomocą ładować akumulatorów. Trzeci typ łączy w sobie działanie inwerterów sieciowego i wyspowego.

Inwertery można także podzielić na jednofazowe, przeznaczone do mniejszej fotowoltaiki do kilku kW oraz inwertery trójfazowe, dla fotowoltaiki o większej mocy. Dobór właściwego zależy od potrzeb energetycznych danego gospodarstwa domowego.