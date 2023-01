Jak dbać o higienę jamy ustnej?

Mówi się, że zęby to wizytówka człowieka. Ci, którzy mają ładne, chętnie je pokazują. Ci, którzy nie mogą poszczycić się białym uzębieniem, sięgają po wybielacze czy nawet medycynę estetyczną. Choć z pięknym uśmiechem wiele wspólnego ma genetyka, to odpowiednia higiena jamy ustnej może czynić cuda. To dlatego warto od nią szczególnie dbać – już od najmłodszych lat.

Szczotka, pasta, ciepła woda…czyli higiena jamy ustnej w skrócie.

Higiena jamy ustnej to oczywiście przede wszystkim szczotkowanie zębów. Niestety, bardzo mały odsetek ludzi wie, jak robić to poprawnie. Przede wszytskim, nie należy nigdy pomijać wieczornego mycia zębów. Pozwala to bakteriom niszczyć nasze szkliwo całą noc. Zęby bezwzględnie należy więc myć co najmniej 2 razy dziennie, a wielu specjalistów zalecają nawet trzy lub po każdym posiłku. Sprawia to, że w naszej jamie ustnej nie zalegają resztki jedzenia. W dzień, jeśli nie możemy umyć zębów, można odświeżyć jamę ustną gumą, ale tylko taką bez cukru.

Jak poprawnie szczotkować zęby?

Aby higiena jamy ustnej została zachowana, należy odpowiednio myć zęby. Niestety, większość osób robi to szybko i niedokładnie – narażając się na próchnicę i inne niedogodności. Po pierwsze: dostosujmy szczoteczkę. Najlepiej jest wybierać taką ze średnią twardością włosa. Te zbyt twarde będą powodowały krwawienie i podrażnienie dziąseł. Jednak największym problemem jest nieprawidłowe mycie zębów. Jak więc dbać o ich higienę? Należy przestrzegać kilku zasad:

Minimalny czas szczotkowania to 2 minuty.

Każdy ząb powinniśmy się starać myć osobno.

Należy dokładnie wyszczotkować język.

Trzeba myć również wnętrza policzków – tylko 60% bakterii zbiera się na zębach.

Na początek używajmy ruchów okrężnych.

Na końcu zaś zastosujmy ruch wymiatający.

Nie tylko szczoteczka

Aby higiena jamy ustnej była przestrzegana prawidłowo, niestety nie wystarczy tylko mycie zębów. Musimy do tego dołożyć kilka profilaktycznych działań. Istotne są płukanki – ogromna rzesza osób nie płucze jamy ustnej, a jest to kluczowe dla jej higieny. Najlepiej stosować je raz dziennie np. rano i nie przesadzać z użyciem tych wybielających zęby (nadużywane mogą niszczyć szkliwo). Równie ważne jest systematyczne nitkowanie zębów. Pozwala ono usunąć resztki jedzenie, z którymi nie dała sobie rady szczoteczka. Warto to robić przy każdym myciu zębów a także między szczotkowaniami. Jednak nie o wszystko da się zadbać z domu. dlatego tak ważne są także regularne przeglądy dentystyczne i coroczne piaskowanie zębów (usuwające przebarwienia np. od kawy czy herbaty).

Piękny uśmiech i świeży oddech to prawdziwa wizytówka. W końcu, kto nie chciałby mieć lśniących zębów? Dlatego właśnie higiena jamy ustnej jest tak ważna. A potrzeba naprawdę niewiele – wystarczy systematyczna dbałość o czystość i okazjonalne kontrole. Jeśli odpowiednio o nią zadbamy, nasze zęby zostaną z nami na długo. W dodatku zdrowe i doskonałym stanie.