Na bezproblemową i efektywną pracę maszyn rolniczych, poza jakością podzespołów i konstrukcji, w dużej mierze wpływa odpowiednia pielęgnacja. Jest ona szczególnie ważna w okresie jesienno-zimowym, który dla wielu urządzeń i pojazdów jest czasem „odpoczynku”. Aby przerwa od pracy nie wiązała się z przysporzeniem niepotrzebnych zmartwień i wydatków, konieczne jest przestrzeganie kilku zasad dotyczących konserwacji maszyn.

Jak zabezpieczyć maszyny rolnicze na zimę?

Istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie maszyn rolniczych przed szkodliwymi warunkami środowiska atmosferycznego zimą – wszystkie z nich powinno poprzedzać jednak mycie maszyny po każdorazowej pracy, w kilkudniowych przerwach w użytkowaniu i po skończonym sezonie. Podczas czyszczenia warto zwrócić uwagę przede wszystkim na części, które w największym stopniu brudzą się podczas robót rolniczych, czyli m.in. zęby, talerze, lemiesze czy felgi. Należy także usunąć dokładnie resztki roślin, bowiem poprzez wchłanianie wilgoci sprzyjają one powstawaniu rdzy. W przypadku mycia pod dużym ciśnieniem woda nie może być kierowana bezpośrednio na przewody i urządzenia elektryczne.

Po dokładnym wyczyszczeniu maszyny rolniczej, można z powodzeniem przystąpić do prac konserwacyjnych. Wśród nich wyróżnia się:

pielęgnację powłok malarskich – czyli usunięcie nawet najmniejszych śladów korozji, odtłuszczenie, pomalowanie i nałożenie środku antykorozyjnego na powierzchnię,

smarowanie – istotne jest przesmarowanie wszystkich punktów smarowniczych oraz zaaplikowanie preparatów ochronnych na elementy ulegające korozji,

demontaż i przechowywanie poszczególnych elementów – tyczy się to przede wszystkim pasków klinowych, akumulatorów czy łańcuchów.

Na sposób konserwacji maszyn rolniczych w dużej mierze wpływa sposób oraz długość czasu przechowywania, szkodliwość środowiska pracy, a także złożoność konstrukcji poszczególnych podzespołów – podpowiada ekspert z firmy Rolmasz w Żarach.

Jak przechowywać maszyny rolnicze zimą?

Najlepszym sposobem przechowywania maszyn zimą jest oczywiście umieszczenie ich w garażu lub w innym pomieszczeniu zamkniętym, które maksymalnie ograniczy wpływ warunków atmosferycznych. Dobrym rozwiązaniem są także wiaty z utwardzonym podłożem ze spadkiem, które chronią przed opadami i umożliwiają odpływ wody.

Wszystkie maszyny rolnicze, które wyposażone są w ogumione koła, powinny być ustawione na podstawkach. Dodatkowo należy obniżyć ciśnienie w ogumieniu (przeważnie do 70-80%). Podczas przechowywania ich na zewnątrz, ogumienie warto ochronić przed działaniem promieni słonecznych.

Zalecane jest, aby zrezygnować z zakrywania maszyn plandekami, bowiem nie umożliwiają one ujścia wilgoci, co może spowodować korozję, a nawet przyczynić się do zaśniedzienia styków w instalacji elektrycznej.