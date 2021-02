Jak długo jedzie paczka do UK? Ceny, terminy i inne informacje

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z szeregów Unii Europejskiej wywołało niepewność wśród osób, które często korzystały z usług kurierskich. Od niedawna sytuacja normuje się, a przesyłki do Anglii można wysyłać na zasadach podobnych do tych, jakie obowiązywały wcześniej. Jedynym utrudnieniem jest nieznacznie wydłużony czas realizacji usługi. Poznaj szczegóły wysyłek kurierskich do tego kraju.

Jak możesz wysłać paczkę do Anglii?

Kurier do UK jest najlepszym sposobem na dostarczenie bliskim osobom potrzebnych rzeczy osobistych. Za jego pośrednictwem możesz też przekazać prezent czy wspomóc rodzinę paczką żywnościową. Przez wiele lat przesyłki kurierskie z Polski do Anglii były realizowane bez problemu, a dostawy odbywały się szybko i terminowo. Co się zmieniło w tej dziedzinie w ostatnim czasie?

Właściwie niewiele. Po chwilowej przerwie i zawieszeniu usług większość firm z tej branży znów podjęła działalność, a samochody DPD, UPS czy GLS wyjechały na trasy do Wielkiej Brytanii. Obecnie kurier do Anglii znów jest dostępny, a jedynymi zmianami są niewielkie wydłużenie czasu dostawy przesyłki oraz wzrost kosztów usługi. Jest to przyczyną wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wwożenia towarów do UK. Kurier nie tylko musi poczekać na dopełnienie formalności, ale w cenę obsługi przesyłki jest też wliczona opłata celna.

Szybki kurier do Anglii, czyli ile dni jedzie przesyłka?

Dla wielu osób wysłanie przesyłki do Anglii jest sposobem na dostarczenie potrzebnych rzeczy lub prezentów z konkretnej okazji. Dlatego chcą, aby paczki do UK docierały w jak najkrótszym czasie i terminowo. Z pomocą firmy Euro Paka możesz znaleźć szybkiego kuriera do Anglii, który wykona zlecenie w krótszym terminie niż inne firmy przewozowe. W standardowym systemie organizacji przewozów przesyłki kurierskie z Polski do Anglii docierają na miejsce w czasie 3-5 dni roboczych.

Warto też wiedzieć, że:

czas realizacji zlecenia rozpoczyna się w następnym dniu po dacie przejęcia paczki przez kuriera,

czas dostawy przesyłki do Anglii obejmuje wyłącznie dni robocze. Jeśli w tym okresie wypadną sobota i niedziela, realizacja usługi wydłuża się o 2 dni,

w wielu firmach jest dostępny szybki kurier do Anglii, który może dostarczyć paczkę szybciej, ale za wyższą opłatą.

Ile kosztuje kurier do Anglii?

Jeśli sporadycznie korzystasz z usług firm, kurierskich, a chcesz wysłać paczkę do znajomych w UK, z pewnością interesuje Cię, ile kosztuje kurier do Anglii. Cena takiej usługi zmienia się zależnie od wielu czynników. Do tych najistotniejszych zaliczamy:

wymiary i waga paczki,

wartość przesyłki i związane z nią ubezpieczenie,

opłaty celne,

specjalne warunki dostawy,

koszty własne firmy kurierskiej.

Wymienione czynniki mogą tak znacząco wpływać na koszt usługi, że waha się on od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych.

Jak nadać paczkę do Anglii?

Najlepszym sposobem na skorzystanie z usług kuriera do UK i nadanie paczki na korzystnych warunkach jest skorzystanie z oferty firmy pośredniczącej takiej jak Euro-Paka.pl. Tu w jednym miejscu znajdziesz wiele ofert, porównasz ceny, terminy i warunki, jakie musi spełnić paczka. W wyborze kuriera pomoże Ci też kalkulator, za pomocą którego wycenisz przesyłkę i dowiesz się, ile za nią zapłacisz.

Warto też zasięgnąć informacji na temat ewentualnych niespodziewanych okoliczności. Sprawdź, jak i gdzie możesz śledzić paczkę i co możesz zrobić, jeśli jej status nie zmienia się od kilku dni. Dzięki tym informacjom zyskasz poczucie bezpieczeństwa i pewność, że przesyłka bez problemu dotrze do adresata.