Jak działa bezworkowy odkurzacz? Wyjaśniamy!

Od wielu lat na rynku możemy zobaczyć produkt, który jest bezworkowym odkurzaczem. To kontra do odkurzaczy, które znamy od lat i raczej kojarzą nam się z masywną rzeczą, której przenoszenie wymaga siły. Jedną z ich największych wad są worki, które za każdym razem po napełnieniu trzeba opróżnić. Nie dość, że zajmuje to dodatkowy czas, to nie zawsze jest ku temu możliwość. Bezworkowy odkurzacz ma więc zdecydowaną zaletę, natomiast powiemy sobie więcej o tym, jak pracuje. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszego tekstu.

Odkurzacz bezworkowy a jego działanie

Być może niektórzy będą zaskoczeni, że taki sprzęt w ogóle istnieje, aczkolwiek już od lat można znaleźć go na półkach sklepowych. Odkurzacz bezworkowy ma również inną nazwę, a konkretnie cyklonowy. Działa on w taki sposób, że nie posiada worków, chociaż czasem może wyglądać identycznie jak ten, w którym znajdują się worki. Odkurzacz bezworkowy posiada pojemnik, w którym znajdują się wszelkie zanieczyszczenia. Podczas pracy wpadają w wir, dzięki czemu mogą do środka dostać się kolejne drobinki pyłów i brudu.

Ich działanie jest możliwe dzięki sile odśrodkowej, która sprawia, że zabrudzenia są odseparowane od powietrza i później trafiają do środka. Nie można zapomnieć o tym, że odkurzacze posiadają filtry węglowe HEPA, które skutecznie oczyszczają powietrze. Jest to proste działanie, które sprawia, że nie trzeba cały czas jak ma to miejsce w odkurzaczu workowym wyrzucać śmieci znajdujących się w workach.

Jakie są zalety odkurzacza bezworkowego?

Przede wszystkim najważniejsze jest to, że nie trzeba oczyszczać worków. Ma to spore znaczenie szczególnie wtedy, kiedy nie mamy zbyt wiele czasu na sprzątanie, a dodatkowe czynności powodują, że jesteśmy w jeszcze większym biegu. Odkurzacz bezworkowy to doskonała opcja dla osób starszych, które nie muszą opróżniać worków, a jeżeli mieszkają w mieszkaniu na piętrze dodatkowo schodzić i go wytrzepywać.

Odkurzacz bezworkowy jest prosty w obsłudze, więc nie trzeba posiadać specjalnej instrukcji obsługi. W największym skrócie mówiąc, działa on tak samo jak każdy inny, ale nie ma worków. Nie można zapomnieć o jednym istotnym czynniku – o czyszczeniu worka. Brak podjęcia takich kroków sprawi, że będą rozwijać się w nim drobnoustroje i tym samym może być to pleśń. W dodatku odkurzacz bezworkowy nie emituje kurzu do otoczenia i dzięki temu mogą z niego korzystać alergicy. Kolejną zaletą, o której należy wspomnieć to spora pojemność, która sprawia, że gdy wpadnie do środka kolczyk, wisiorek czy inna cenna rzecz, to z łatwością ją wyciągniemy z pojemnika.

Na co zwracać uwagę przy zakupie odkurzacza bezworkowego?

Jest wiele powodów, które wyróżniają dany model odkurzacza bezworkowego. Przede wszystkim chodzi tutaj o moc wpływającą na jego odkurzane. Dobry produkt powinna cechować siła w okolicach 800W, chociaż nie należy się sugerować tylko i wyłącznie nią. Równie ważna jest moc ssąca, dzięki której będzie można wciągać zanieczyszczenia.

Czym większy pojemnik, tym więcej śmieci będziemy mogli do niego umieścić. Odpowiedni odkurzacz bezworkowy powinien mieć pojemnik około 2 litrów, chociaż trzeba tutaj pamiętać, aby nie był on zbyt duży, by ostatecznie nie wpływać na ergonomię pracy. Przeczytaj jak działa bezworkowy odkurzacz , by dowiedzieć się na jego temat jeszcze więcej.

Kolejnym czynnikiem, który daje wiele możliwości to zasięg pracy. Odkurzacz bezworkowy powinien mieć jak najdłuższy kabel, dzięki czemu będzie można pracować nawet z daleka od gniazdka i nie trzeba będzie wspierać się przedłużaczami. Równie istotne jest to, aby dostępne w zestawie były wszelkie szczotki, ssawki czy dysze.