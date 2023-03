Kolimator to – ogólnie rzecz biorąc – urządzenie służące do tworzenia równoległej wiązki światła lub innego promieniowania. Wykorzystuje się je w różnych branżach, jak na przykład w medycynie czy astronomii. Bardzo popularne jest ono również w branży militarnej – tam kolimatory służą jako celowniki do broni palnej.

Kolimator w broni palnej

Kolimatory są wykorzystywane w niektórych typach broni palnej, ale można je również dokupić jako dodatkowe akcesorium. Najprościej mówiąc, jest to celownik, który ułatwia precyzyjne namierzenie celu i prawie natychmiastowe reagowanie na zmieniające się warunki na polu walki. Kolimator – na przykład kolimator Burris – znacznie upraszcza posługiwanie się bronią, więc też jest bardzo chętnie wykorzystywany, szczególnie w wojsku. Jego funkcjonalność jest niezwykle cenna na polu walki.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie celowniki do broni to kolimatory. Prócz nich są jeszcze celowniki optyczne, które działają nieco inaczej. Najważniejszą różnicą jest fakt, że celowniki optyczne lekko zniekształcają obraz i powiększają go, przez co dokładne namierzenie wymaga większego skupienia i doświadczenia ze strony strzelca.

Jak działa kolimator?

Kolimator zbudowany jest ze źródła światła oraz soczewki kolimatorowej. Zazwyczaj rolę źródła światła przejmuje dioda LED, a czasami także laser. Jego działanie to emisja strumienia światła, które charakteryzuje się dużym kontrastem i jasnością. Dzięki temu jest zauważalny w każdych warunkach. Umieszczona na końcu urządzenia soczewka skupia światło i pomaga w ustawieniu go na jednym punkcie, tworząc cel punktowy.

Każdy kolimator – przed użytkiem – wymaga odpowiedniego ustawienia, jednak jest świetnym rozwiązaniem, szczególnie przydatnym w trudnych warunkach, kiedy cel zmienia swoje położenie. Sprawdza się on także bardzo dobrze w celowaniu na małych odległościach. Niezależnie od tego, czy w swoim arsenale mamy Glock czy pistolet hukowy, kolimatory stosowane są coraz chętniej, a swoją popularnością przebija celowniki optyczne – te są również bardzo dobre, ale niestety przez nieznaczne zniekształcenia w obrazie utrudniają namierzanie mniej doświadczonym strzelcom.