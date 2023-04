Rozdzielacz hydrauliczny jest kluczowym elementem w wielu maszynach i urządzeniach, które wykorzystują siłę hydrauliki. Jest to element, który pozwala na kontrolowanie przepływu płynu hydraulicznego, co jest niezbędne w przypadku sterowania ruchem ramion koparek, ruchem ładowarek, wózków widłowych i wielu innych maszyn. W tym artykule omówimy, jak działa rozdzielacz hydrauliczny i jakie są jego najważniejsze elementy.

Budowa i zasada działania rozdzielacza hydraulicznego

Rozdzielacz hydrauliczny składa się z dwóch sekcji – sekcji wejściowej i sekcji wyjściowej. W sekcji wejściowej znajduje się jeden lub wiele punktów wejściowych, które są połączone z pompą hydrauliczną. W sekcji wyjściowej znajdują się punkty wyjściowe, które są połączone z serwonapędami lub silnikami hydraulicznymi. Wewnątrz rozdzielacza hydraulicznego znajdują się zawory, które kontrolują przepływ płynu hydraulicznego.

Rozdzielacz hydrauliczny działa w ten sposób, że płyn hydrauliczny z pompki jest kierowany do rozdzielacza, gdzie zostaje podzielony na dwa lub więcej przepływów. Każdy przepływ jest kierowany do oddzielnych serwonapędów lub silników hydraulicznych, które wykonują odpowiednie ruchy. W ten sposób rozdzielacz hydrauliczny umożliwia precyzyjne sterowanie ruchem maszyn i urządzeń.

Elementy rozdzielacza hydraulicznego

Rozdzielacze hydrauliczne występują w różnych wariantach, w zależności od ich przeznaczenia i zastosowania. Wśród najważniejszych elementów rozdzielacza hydraulicznego warto wymienić zawory, które kontrolują przepływ płynu hydraulicznego, oraz elektromagnesy, które odpowiadają za sterowanie zaworami. Niektóre rozdzielacze hydrauliczne, takie jak rozdzielacz Badestnost, posiadają dodatkowo specjalne filtry, które chronią zawory przed zanieczyszczeniami.

Serwonapędy są to specjalne urządzenia, które umożliwiają precyzyjne sterowanie ruchem maszyn i urządzeń. Serwonapędy są zwykle wyposażone w silnik elektryczny, który przekazuje sygnał do rozdzielacza hydraulicznego, co pozwala na kontrolowanie ruchu poszczególnych elementów maszyn. Serwonapędy są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie ramion czy elementów maszyn.