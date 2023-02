Pompy ciepła to nowoczesne maszyny grzewcze stosowane w rosnącej liczbie polskich gospodarstw domowych. Inwestorzy cenią je za wydajną pracę, stosunkowo niskie koszty eksploatacji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co przekłada się na pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Standardowe pompy to urządzenia niskotemperaturowe, zapewniające podgrzewanie czynnika grzewczego do poziomu 30-40°C. Alternatywą dla nich są modele wysokotemperaturowe. Co je wyróżnia? Jak działają? Zachęcamy do lektury.

Czym jest wysokotemperaturowa pompa ciepła?

Z reguły przyjęło się twierdzić, że pompa ciepła to urządzenie idealne do współpracy z elementami ogrzewania niskotemperaturowego – podłogowego, ściennego lub sufitowego. W układzie, w którym czynnik grzewczy osiąga maksymalnie 40°C, maszyna pracuje optymalnie, jest przyjazna środowisku i zapewnia najniższe koszty eksploatacji.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w firmie Kołton, producenta kotłów C.O., który w swojej ofercie ma także pompy ciepła: Pompy wysokotemperaturowe wyłamują się z tego schematu. Najlepsze dostępne na rynku urządzenia umożliwiają podgrzanie wody do temperatury ponad 65°C, bez utraty funkcjonalności i sprawności działania instalacji. Dzięki temu z powodzeniem można łączyć je z istniejącym systemem centralnego ogrzewania w budynkach modernizowanych. Prawidłowe działanie wysokotemperaturowej pompy ciepła możliwe jest z obecnymi w obiekcie odbiornikami w postaci grzejników. Urządzenie można łatwo zintegrować z zamontowaną dawniej instalacją. Podejmowanie dodatkowych prac związanych z montażem nowych odbiorników nie jest w tej sytuacji konieczne. Przy pompie niskotemperaturowej jest to niemożliwe.

Zasada działania wysokotemperaturowej pompy ciepła

Schemat działania pompy wysokotemperaturowej uzależniony jest od rodzaju urządzenia. Najpopularniejsze modele typu powietrze-woda przetwarzają energię z powietrza zewnętrznego na ciepło wykorzystywane do podgrzewania wody zasilającej instalację grzewczą w budynku. Wszystko za sprawą zbudowanej wewnątrz sprężarki zamieniającej darmową energię w ciepło. Pobierana przez znajdujący się w parowniku czynnik roboczy energia trafia do sprężarki, gdzie zwiększa się jej ciśnienie i temperatura. Następnie dochodzi do jej skroplenia w wymienniku ciepła (skraplaczu), skąd trafia do obiegu grzewczego zamontowanego w obiekcie. Prawidłowe działanie wysokotemperaturowej pompy ciepła uzależnione jest od podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Niezwykle ważny jest przy tym fakt, że produkowane współcześnie urządzenia umożliwiają wydajną pracę nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu działają nieprzerwanie bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Dodatkową zaletą tego sprzętu jest wysoki współczynnik COP (Coefficient Of Performance), opisujący proporcję pomiędzy produkowanym ciepłem a doprowadzoną energią elektryczną. Im wyższy COP, tym niższe rachunki za prąd w sezonie grzewczym.