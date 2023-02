Transmisje sprzedażowe cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród sprzedających, jak i robiących zakupy przez internet. Nic w tym dziwnego, ponieważ ułatwiają one prowadzenie działań marketingowych, a także pozwalają zapoznać się z produktem przed podjęciem decyzji o zakupie. Najlepszym sposobem prowadzenia transmisji jest wykorzystanie dedykowanej aplikacji. W jaki sposób działają te programy?

Na czym polega transmisja sprzedażowa?

Transmisje sprzedażowe to rodzaj relacji na żywo, w czasie której sprzedawca prezentuje swoje produkty wystawione na sprzedaż, a oglądający transmisję klient może w łatwy sposób dokonać zakupu wybranych artykułów. Rozwiązanie to cieszy się dziś bardzo dużą popularnością w krajach Azji i powoli upowszechnia się również w Europie. Początkowo transmisje sprzedażowe były prowadzone na dużych platformach społecznościowych, dziś jednak sprzedawcy mają dostęp do wyspecjalizowanych w tej konkretnej dziedzinie platform umożliwiających streaming danych. Na polskim rynku jedną z takich aplikacji jest Seltu.tv.

Jak działają aplikacje do transmisji sprzedażowych?

Aplikacje do transmisji sprzedażowych to specjalne platformy, z których mogą korzystać zarejestrowani użytkownicy – dotyczy to zarówno sprzedawców, jak i klientów, którzy otrzymują do dyspozycji inne funkcje. Sprzedający dzięki aplikacji zyskuje możliwości streamowania obrazu i dźwięku przy użyciu telefonu lub komputera – streaming może odbywać się zarówno na platformie, jak również na social mediach na których sprzedający ma profil, np. na Facebooku. Zarejestrowany sprzedający ustala jakie produkty będą prezentowane podczas konkretnej transmisji – dzięki temu aplikacja może wyświetlić osobom oglądającym informacje o produkcie oraz umożliwić jego łatwą rezerwację i złożenie zamówienia. Cały proces zamawiania produktu jest zautomatyzowany, klient nie musi kontaktować się z osobą prowadzącą transmisję.

Jakie korzyści płyną z transmisji sprzedażowych?

Transmisje sprzedażowe upowszechniły się bardzo w okresie pandemii, kiedy wiele sklepów było zamkniętych. Cenione są przez coraz większą rzeszę sprzedających, jak i klientów, choć obu tym grupom dostarczają innych korzyści. Dla sprzedawców prowadzących działalność stacjonarną są one szansą na dotarcie do szerszego grona klientów oraz atrakcyjnego zaprezentowania produktów. Kupujący cenią z kolei możliwość obejrzenia produktu zupełnie jak podczas wizyty w sklepie, ale bez ruszania się z domu.