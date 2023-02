Mimo postępu technologicznego i coraz lepszych rozwiązań budowlanych, nie ma dróg niezniszczalnych, które w niezmienionym stanie będą służyć przez lata. Aby utrzymać komfort i bezpieczeństwo jazdy konieczne jest przeprowadzanie okresowych generalnych remontów – to zaś wymaga usuwania starych warstw nawierzchni asfaltowej. Do realizacji tego zadania wykorzystuje się urządzenia frezarkami drogowymi. Dowiedz się jak one działają.

Czym jest frezarka drogowa?

Frezarkami drogowymi lub frezarkami do asfaltu nazywa się specjalistyczne, samobieżne maszyny, których zadaniem jest usuwanie warstw nawierzchni drogowych – są one zatem niezbędne w procesie remontu i przebudowy dróg.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje frezarek: gąsienicowe oraz kołowe. Jak wskazują te nazwy, różnica między tymi urządzeniami polega przede wszystkim na zastosowanym w nich napędzie. Ma to duży wpływ na ich parametry pracy oraz funkcjonalność. Frezarki gąsienicowe odznaczają się przede wszystkim znacznie lepszą przyczepnością do podłoża, co pozwala im bezpiecznie pracować w trudnych warunkach drogowych. Z drugiej strony gąsienice urządzenia mogą przyczyniać się do nadmiernego niszczenia nawierzchni drogowej.

Frezarki wyposażone w napęd kołowy są mniej stabilne, dlatego wykorzystuje się je przede wszystkim tam, gdzie nie ma ryzyka wystąpienia problemów z przyczepnością. Koła gwarantują mniejsze opory toczenia, dlatego przemieszczanie się frezarki wymaga mniejszego zużycia paliwa. Do tego frezarki tego typu są bardziej zwrotne i lżejsze. Ich ważnym atutem jest również niższy koszt. Oba typy frezarek znajdziemy w ofercie firmy Bellator.

Jak działa frezarka drogowa?

Mechanizm działania frezarki drogowej jest bardzo prosty. Urządzenie wyposażone jest w bęben, na którym zamontowano kilka rzędów frezów z ostrymi ostrzami. Podczas pracy frezarki bęben obraca się, co powoduje zagłębienie ostrzy w warstwie nawierzchni drogowej. Prowadzi to do zerwania warstwy asfaltu i skruszenie go do postaci granulatu, który jest następnie zbierany. Niektóre frezarki wyposażone są w podajnik służący do przenoszenia zebranego urobku np. na skrzynię ciężarówki towarzyszącej pracy.

Frezarki mogą być wykorzystywane do usuwania całych nawierzchni lub jedynie jej wyznaczonych fragmentów, np. pobocza, a także do wyrównywania kolein. Ich wykorzystanie pozwala znacząco przyspieszyć prace budowlane i remontowe, a także uzyskać granulat, który może zostać wykorzystany w dalszych pracach.