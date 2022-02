Jak kupić odpowiedni zamek do drzwi?

Ogromna oferta różnego typu zamków do drzwi umożliwia idealne dopasowanie do drzwi i potrzeb. Jednocześnie duży wybór utrudnia wybór właściwego zamka, które ma kluczowe znaczenie dla zapewnienie bezpieczeństwa domowników. Solidny zamek może skutecznie odstraszyć złodzieja lub opóźnić jego wejście, dając czas na reakcje właścicieli, sąsiadów, czy policji. Dlatego wybór zamka powinien być dobrze przemyślany, a na szczególną uwagę zasługują zamki antywłamaniowe do drzwi. Jaki zamek do drzwi kupić?

Zamek z certyfikatem

Wybierając zamki antywłamaniowe do drzwi, warto zwracać uwagę na ich certyfikaty i atesty, które świadczą o wysokiej jakości materiałów i starannym wykonaniu. Co ważne, na każdy zamek certyfikowany udzielana jest gwarancja na 24 miesiące. Zamki można podzielić na zamki główne i dodatkowe. Zamek główny ma za zadanie chronić przed włamaniem, natomiast zamek dodatkowy ma zwiększać poziom bezpieczeństwa. Chcąc, kupić wysokiej klasy zamek, warto poszukiwać modelu klasy C w systemie polskim lub klasy 5, 6 lub 7 w systemie europejskim, którego sforsowanie zajmie włamywaczowi co najmniej 6 minut. Tego typu mechanizmy wykonane są z trwałych materiałów, takich jak elementy hartowane, które chronią zamek przed przewierceniem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Przy zakupach, trzeba bardzo uważać, gdyż wielu producentów umieszcza na opakowaniu literę „C”, która jednak nie jest poświadczona certyfikatem, a jedynie oznacza odporność na kolizję. Dobry zamek powinien mieć certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Komendy Głównej Policji.

Jaki rodzaj zamka?

W drzwiach najlepiej zamontować 2 zamki: główny i dodatkowy. Pierwszy powinien być wpuszczany, a więc montowany wewnątrz drzwi, w przypadku drzwi antywłamaniowych, będzie miał on dodatkowe bolce (co najmniej 6), które chronią przed wyważeniem. Drugi zamek może być zamkiem nawierzchniowym, otwieranym na gałkę lub zasuwę, zapewni dodatkowe bezpieczeństwo, a jednocześnie umożliwi domownikom szybkie otwarcie drzwi w sytuacji zagrożenia.

Zamki elektroniczne

Ciekawym rozwiązaniem, które zaproponuje specjalista z https://www.pogotowie-zamkowe-katowice.pl może być również zamek elektroniczny, które są coraz popularniejszym rodzajem zabezpieczenia domu. Daje on większą kontrolę nad tym, kto wchodzi do mieszkania oraz niweluje ryzyko związane z kradzieżą lub zgubieniem kluczy. Jakie są zamki elektroniczne? Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów zamków elektronicznych, a najpopularniejsze z nich to:

• zamki na kod – stosowane zazwyczaj w przedsiębiorstwach. Od wewnątrz otwierane za pomocą zwykłej klamki, a na zewnątrz wymagane jest wpisanie nadanego kodu, aby zwolnić blokadę;

• zamki na kartę magnetyczną – szczególnie popularne w hotelach i innych firmach. Umożliwiają stworzenie całego systemu, dzięki któremu karta gościa może otwierać tylko wybrane drzwi i np. umożliwiać przywołanie windy, a pracownik może mieć dostęp do wszystkich pomieszczeń. Dodatkowo określony dostęp można przyznawać na wybrane dni, a nawet godziny;

• zamek biometryczny – otwierany za pomocą przycisku palca, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, nie wymaga noszenia kluczy, karty ani zapamiętania kodu;

• zamek sterowany smartfonem – zamek, który umożliwia zdalne otwieranie drzwi (np. gościom), sprawdzenie, czy dziecko wróciło ze szkoły itp.

Ze względu na różne dodatkowe funkcje i wysoki poziom bezpieczeństwa, warto wiec rozważyć założenie zamka elektronicznego. Jego montażem, jak i ewentualną naprawą zajmuje się firma ślusarska.