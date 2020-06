Jak najlepiej pilnować siebie samego, żeby trzymać dietę?

Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że słodkości nie pozwalają skutecznie zajadać smutków, bo z czasem stają się źródłem kolejnych. W końcu w nadmiarze wyłącznie szkodzą. Trudno zrezygnować z kostki czekolady od czasu do czasu, ale jeśli nie możesz się powstrzymać przed zjedzeniem całej tabliczki, to już jednak pewna przesada. Dlatego też, dzisiaj pokażemy wam, jak poradzić sobie z pilnowaniem diety.

Opracuj odpowiedni plan diety

Jeśli jesteś w nałogu podjadania, z którym bezskutecznie walczysz od dłuższego czasu, dobrym rozwiązaniem będzie stopniowa próba pokonania uzależnienia. Tym razem zamiast od obiecywania sobie tego co zrobisz, ustal plan, zakładający np. że w pierwszym tygodniu trzy dni, kiedy pozwolisz sobie na słodką przekąskę, w drugim dwa dni, w trzecim na jedną.

Nie odmawiaj sobie, ale też nie przesadzaj

Słodki to naturalny smak, który poprawia nastrój, pomaga uporać się ze stresem i budzi skojarzenia z nagrodą. Dlatego nie jest dobrym pomysłem całkowite wyrzucenie słodkich smaków z diety. Zamiast słodyczy jedz owoce (zwłaszcza suszone – zawierają spore ilości naturalnego cukru), nie gardź miodem, a biały cukier zamień na trzcinowy – bądź też po prostu zacznij mniej słodzić

Przerzuć się na coś zdrowszego

Jeżeli często dopada nas nagły głód, to powinniśmy się na taką ewentualność dobrze przygotować. Zadbaj o to, aby w domu czy poza nim mieć pod ręką zdrową, sycącą przekąskę: paczkę orzechów lub bakalii, batonik bez cukru, batonik proteinowy, bądź suszone owoce. Co wybierzesz – to już twoja sprawa, byle by nie było to coś niezdrowego.

Pamiętaj o tym, że woda w czasie diety jest bardzo ważna

Co zabawne, nagły głód czasami można pomylić z uczuciem pragnienia, pamiętaj więc, żeby każdego dnia wypijać przynajmniej litr niegazowanych płynów. Zawsze miej przy sobie butelkę wody, by pragnienie nie dopadło cię w najmniej odpowiednim momencie, np. w pracy. Dobrze nawodniony organizm będzie działał jak należy, a to też wpłynie na twoje łaknienie.

Znajdź inny sposób na redukcję

Po słodycze bardzo często sięgamy pod wpływem stresu. Trudne, nieprzyjemne sytuacje uruchamiają w mózgu procesy, które wpływają na nasze nawyki żywieniowe. Zachwiana zostaje gospodarka hormonalna – skutkiem tego jest niepohamowana ochota na słodkie. Dlatego trzeba koniecznie znaleźć sposób na poradzenie sobie ze stresem. Joga, znalezienie nowego hobby – postaraj się znaleźć to, co najbardziej cię przekonuje – dzięki temu będzie mniejsza szansa u ciebie na to, że zaczniesz podjada

.

Źródło: https://super-jedzenie.pl