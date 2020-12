Jak nauczyć psa chodzenia na smyczy?

Nauka chodzenia na smyczy jest podstawowym elementem posłuszeństwa każdego czworonoga. Psiak powinien być nauczony chodzenia na smyczy, głównie z uwagi na obowiązujące przepisy, chroniące bezpieczeństwo otoczenia, jak i samego zwierzęcia. Jak skutecznie nauczyć psa chodzenia na smyczy?

Rasowy, z rodowodem czy ze schroniska – smycz musi być

Każdy psiak, bez względu na rasę czy pochodzenie, powinien być prowadzony na smyczy podczas spaceru. Nieznajomość przepisów może okazać się zgubna dla właścicieli czworonogów, którzy zwykle boleśnie przekonują się o tym podczas nieprzyjemnych sytuacji. Wielokrotnie zdarzało się, że pies biegający luzem po miejskim parku został potrącony przez samochód, rzucił się na mniejszego psa (na smyczy) lub skrzywdził biegnące dziecko. Takie sytuacje można mnożyć, a w większości odpowiada za nie właściciel psa, który wyrządził szkody.

Oswajanie się z nowymi akcesoriami

Bardzo często okazuje się, że szczeniak nieswojo reaguje na to, co zakłada mu się na szyję. Warto więc zacząć ten krok, wprowadzając stopniowe oswajanie. Początkowo należy zakładać psu na szyję samą obrożę. Powinno to trwać minutę lub dwie, po czym należy ściągnąć obrożę na 10 minut. Po upływie tego czasu powtórzyć kroki, stopniowo wydłużając czas o kolejną minutę. Następnego dnia należy ponowić czynności, tym razem z dopiętą smyczą. Trzeci dzień prób to wykonanie kilku kroków z psem na smyczy w przestrzeni domowej. Za każdym razem, gdy zwierzę podporządkuje się, wykonując choć kilka kroków, należy nagrodzić go psimi smakołykami i pochwalić.

Ćwiczenie warto powtarzać do momentu, gdy psiak opanuje chodzenie przy nodze swojego właściciela. Czasem zdarzy się jednak, że pies będzie chciał wyprzedzić swojego pana, kierując się całkowicie naturalną chęcią eksploracji terenu. Warto w tym miejscu wprowadzić komendę „równaj”, podczas której należy delikatnie pociągnąć za smycz, aby pupil znalazł się na wysokości nogi osoby go prowadzącej. Kiedy pies poprawnie wykona ćwiczenie, koniecznie należy go za to nagrodzić.

Jak postępować z dorosłym psem?

Niekiedy w domu pojawia się nowy członek rodziny w postaci niemałego już psa. Jeśli do tej pory pies nie spacerował na smyczy, również będzie wymagał nauki. Przed podjęciem domowego szkolenia należy zapoznać się ze zwierzęciem, które z pewnością ma już jakieś swoje nawyki. Nauka chodzenia na smyczy wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku postępowania ze szczeniakiem. Dorosłe psy bywają trudniejsze w ułożeniu, trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość. Pod żadnym pozorem nie wolno egzekwować posłuszeństwa psa siłą. Nauka powinna obfitować w pochwały, gdy pies dobrze wykona wydane polecenie i nagrody w postaci psich smakołyków.

Zarówno w przypadku szczeniąt, jak i dorosłych czworonogów, nauka chodzenia na smyczy zwykle zajmuje nie więcej niż dwa tygodnie. Można wykonywać ćwiczenia na wolnym powietrzu, w pustej przestrzeni. Kluczem do sukcesu jest tutaj systematyczność oraz cierpliwość ze strony opiekuna.

Więcej porad jak nauczyć psa chodzenia na smyczy znajdziesz na Nosem.pl.