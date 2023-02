O sukcesie w prowadzeniu branży gastronomicznej decyduje nie tylko jakość i smak podawanych posiłków, lecz także styl i klimat panujący w lokalu. Osoby, które wychodzą do restauracji, bardzo często mają duże wymagania – zarówno wobec oferowanego menu, jak i wystroju i aranżacji miejsca. Jak zatem urządzić lokal gastronomiczny, aby zachwycić nim gości? Podpowiadamy w artykule!

Od czego rozpocząć aranżację lokalu gastronomicznego?

Aranżacja każdego miejsca – w tym także lokalu gastronomicznego – powinna rozpocząć się od stworzenia ogólnej koncepcji wystroju. W przypadku restauracji należy zastanowić się nad tym, jak połączyć rodzaj podawanej kuchni z wyglądem lokalu. Powinien on stanowić subtelne dopełnienie oferty i jednocześnie tworzyć spójną całość. Warto także uwzględnić otoczenie – nowoczesna knajpa nie najlepiej sprawdzi się w otoczeniu zabytków.

Niezależnie od tego, w jakim stylu urządzona będzie restauracja, należy dopasować wszystkie elementy wyposażenia do jej wielkości. Konieczne jest wówczas wykonanie dokładnych pomiarów oraz wybranie mebli, które nie zatłoczą przestrzeni.

Jakie meble i dodatki sprawdzą się w lokalu gastronomicznym?

Wybór mebli do lokalu gastronomicznego stanowi spore wyzwanie. Istnieją dwie opcje: zakup gotowych mebli lub postawienie na te, które robione są na wymiar. Oba te rozwiązania mają swoje plusy – pierwsze z nich jest zdecydowanie tańsze, natomiast drugie pozwala na większą swobodę i możliwość dostosowania wyposażenia do indywidualnych wymagań. Podczas wyboru mebli zawsze należy zwracać uwagę na to, aby ułożenie stolików zapewniało gościom komfort. Jak dodaje ekspert z firmy Akint, która zajmuje się projektowaniem przestrzeni:

Istnieje kilka zasad dotyczących rozmieszczenia mebli w restauracji: przestrzeń pomiędzy ścianą a stolikiem powinna wynosić co najmniej 70 cm, natomiast przejścia pomiędzy poszczególnymi stolikami – minimum metr. Ponadto odległość między krzesłami nie może być mniejsza niż 20 cm, a każdy z gości powinien mieć dla siebie przynajmniej 60 cm stołu.

Wiele osób podczas aranżacji lokalu gastronomicznego zapomina o dodatkach, a to właśnie one w dużym stopniu decydują o charakterze i estetyce miejsca. Warto więc zainwestować w dekoracje, które pokryją puste ściany i półki, pamiętając przy tym, aby były one spójne z pozostałymi elementami wystroju.

Alternatywą dla samodzielnego urządzania restauracji jest skorzystanie z pomocy firmy, która oferuje profesjonalne projektowanie wnętrz. Jest to świetna opcja dla osób, które nie przepadają za przeprowadzaniem prac aranżacyjnych, a jednocześnie chcą mieć pewność, że ich lokal będzie charakteryzował się niebanalnym i estetycznym wystrojem.

Aranżacja własnej restauracji może okazać się trudne i czasochłonne – warto jednak pamiętać, aby do wszystkiego podchodzić ze spokojem i opanowaniem. Nie należy zapominać także o wykonaniu skrupulatnego planu opisującego koncepcję wystroju! Z pewnością pomoże to w dalszych etapach realizacji całego przedsięwzięcia.