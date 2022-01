Przyczyn, dla których trzeba otworzyć drzwi bez klucza może być wiele. Jednak niezależnie od problemu, sytuację trzeba szybko rozwiązać, aby móc wrócić do własnego domu lub go opuścić. Najprostszym sposobem rozwiązania problemu jest wezwanie fachowca, który szybko otworzy drzwi, jakim jest ślusarz Kraków może skorzystać z awaryjnego otwierania drzwi przez całą dobę, a więc zawsze wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Jednak czy można otworzyć drzwi bez klucza samodzielnie? I czy to się opłaca?

Jak otworzyć drzwi bez klucza?

Pierwszym skojarzeniem, jakie nasuwa się większości osób jest otwieranie zamka za pomocą wsuwki lub drutu. Faktycznie metoda ta jest skuteczna, ale tylko w filmach. W realnym życiu jest to właściwie niemożliwe ze względu na konstrukcje nowoczesnych zamków, dlatego metodę na wsuwkę można od razu porzucić i wezwać ślusarz Kraków. W Internecie znaleźć można opisy jak otworzyć drzwi za pomocą młotka lub wiertarki, które mają większą szansę powodzenia, jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że są to metody siłowe i przy ich zastosowaniu z pewnością zniszczymy zamek, a pryz odrobinie pecha również szyld, a nawet drzwi. To oznacza, że istnieje duże ryzyko, że konieczna będzie kosztowna wymiana tych elementów. Metoda z wiertarką polega na wywierceniu otworu tuż pod miejscem, gdzie wkłada się klucz i przekręcenie bębna za pomocą śrubokręta. Należy pamiętać, aby od razu wymienić zamek, gdyż nie będzie on już spełniał swojej funkcji – nie będzie stanowił zabezpieczenia ani nie umożliwi swobodnego otwierania i zamykania zamka.

Pomoc fachowca

Najprostszym rozwiązaniem jest wezwanie fachowca, czyli ślusarza z https://www.pogotowie-zamkowe-lodz-24h.pl/ . Fachowiec przy pomocy odpowiednich narzędzi szybko otworzy dowolny zamek, niezależnie co jest przyczyną problemu. Wykorzystuje do tego narzędzia do tzw. lock pickingu, czyli po prostu włamania. Warto pamiętać, że tylko licencjonowany ślusarz może używać tych narzędzi i robi to tylko na wyraźne życzenie właściciela. Dlatego trzeba będzie udowodnić, że mamy prawo do wejścia do lokalu. Awaryjne otwieranie drzwi, bo tak nazywa się ta usługa, jest usługą dostępną o dowolnej porze dnia i nocy. Tak więc do firmy ślusarskiej można zadzwonić przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie ma więc znaczenia, kiedy wystąpi problem – zawsze można skorzystać z pomocy ślusarza.

Kiedy warto skorzystać z usług ślusarza Kraków?

Firma ślusarska może pomóc w wielu sytuacjach, które związane są z zamkami i nie zawsze musi chodzić o awaryjne otwieranie drzwi. Pierwszym problemem, z którym pomoże nam ślusarz jest otwieranie drzwi bez klucza, co może być potrzebne np. w przypadku:

• utraty kluczy na skutek ich zniszczenia, zgubienia lub kradzieży – w takim przypadku dobrze jest również powiadomić o sytuacji odpowiednie służby;

• zatrzaśnięcia kluczy w domu – zamek zatrzaskowy z pewnością zwiększa poziom ochrony domu, ale wystarczy chwila nieuwagi lub pośpiech, aby klucze zostały w zamkniętym domu;

• zatrzaśnięcia kluczy w samochodzie;

• rozładowanego akumulatora lub awarii elektryki – podwójne ryglowanie w samochodzie uniemożliwia otwarcie drzwi za pomocą klucza bez dostępu do prądu.

Po ślusarza można zadzwonić również w przypadku uszkodzonego zamka, czy złamanego klucza w zamku. Warto z pomocy profesjonalisty skorzystać również podczas wyboru i montażu zamków, gdyż ślusarz pomoże wybrać odpowiednie zabezpieczenia i je prawidłowo zamontuje.