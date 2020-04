Jak przyciągnąć Klientów na targach?

Uczestnictwo w targach może wydawać bardzo prostym przedsięwzięciem. No bo cóż może być w tym trudnego? Przecież wystarczy jedynie wynająć powierzchnię, postawić stoisko targowe i jakoś to będzie! Niestety, takie nastawienie jest idealnym przepisem na to, jak zmarnować szansę, jaką daje branie udziału w takiej imprezie. Udział w targach musi być poprzedzony przemyślanym planem, strategią marketingową. Tylko wtedy osiągniemy upragniony cel — zainteresujemy swoją firmą potencjalnych Klientów. Dziś przedstawimy Wam kilka najważniejszych sposobów na przyciągnięcie uwagi odwiedzających na targach.

Stoisko targowe to podstawa

Zabudowa wystawiennicza podczas targów to podstawa. Dlaczego? Na czas targów stoisko staje się Twoją wizytówką. Jest niczym namiastka siedziby Twojej firmy, sklepu czy witryny internetowej. Niedostateczna dbałość o stoisko targowe jest jak zaproponowanie na wystawnym bankiecie chleba z masłem. Niby można, ale raczej nikt nie będzie o tym wspominał w gronie… Podobnie jest ze stoiskami. Zbyt proste, skromne, czy niedbałe (co w ogóle trudno sobie wyobrazić!) stoiska na targi zostaną w najlepszym razie pominięte, a w najgorszym będą źródłem negatywnych skojarzeń. Oczywiście nie należy też popadać w skrajność — stoisko to nie stragan! Najważniejsze, by zabudowa wystawiennicza w spójny sposób oddawała charakter i wyjątkowość Twojej firmy. Liczy się dopracowanie, konstrukcja powinna być stabilna, wyglądać profesjonalnie i być bezpieczna — targi to miejsce, które odwiedzają tysiące osób, dlatego nie może być mowy o niestabilnych elementach, zagrażających życiu. Podczas projektowania stoiska targowego warto pamiętać o kilku przydatnych trikach. Jednym z kluczy do sukcesu jest dobrze dobrane oświetlenie. Wiele osób nawet nie wyobraża sobie, jak wiele można zdziałać za pomocą reflektorów z odpowiednią barwą i natężeniem światła. Dzięki oświetleniu zabłyśniesz w tłumie — i to dosłownie! Dobrym wyborem jest też podświetlane logo firmy.

Frontem do Klienta

Złotą zasadą marketingu jest budowanie relacji z Klientem. Nie inaczej jest w przypadku uczestnictwa w targach. Mając nawet najlepiej dopracowane stoisko targowe, osiągniesz połowę sukcesu. Żeby mieć pewność, że zrobisz na Klientach pozytywne wrażenie, musisz zadbać o właściwą ekipę pracowników, którzy będą Cię godnie reprezentować na targach. Najważniejsza jest wiedza pracowników na temat prezentowanych produktów — nie ma nic gorszego niż Klient pozostawiony bez odpowiedzi! Drugą bardzo ważną cechą jest komunikatywność, łatwość nawiązywania relacji. Takie połączenie — dopracowanego stoiska targowego i profesjonalnych pracowników sprawi, że na targach zabłyśniesz jak diament!