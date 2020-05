Jak redukuje się cellulit?

W jaki sposób radzić sobie z cellulitem? Medycyna ma dziś dostęp do kilku nowoczesnych metod. Korzysta się jednak również z bardziej tradycyjnych rozwiązań. Jakie techniki stosuje się w salonach odnowy biologicznej, salonach masażu, gabinetach kosmetycznych, klinikach specjalistycznych i innych ośrodkach pomagających ludziom w pozbywaniu się cellulitu?



Jedną z metod jest kriolipoliza. Ta stosunkowo nowa metoda polega na zamrażaniu komórek tłuszczowych, których organizm potem się pozbywa. Naukowcy odkryli, że tkanka tłuszczowa znajdująca się pod skórą jest wrażliwa na zimno. Okazało się, że poddane niskiej temperaturze komórki umierają, co pozwala na miejscowe chłodzenie tkanek i doprowadza do utraty podskórnego tłuszczu. Wskutek mrożenia niszczone są tylko komórki tłuszczowe. Mrożenie nie uszkadza innych tkanek, skóry, mięśni, nerwów, etc. W czasie zabiegu zostaje próżniowo zassany fałd skóry i jest on poddawany niskiej temperaturze. Lipidy tworzące komórki rozpadają się i wkrótce zostają wydalone z organizmu. Pierwsze efekty zachodzą już po 1-2 dniach, ale końcowy rezultat osiągany jest zazwyczaj po upływie 2-3 miesięcy i utrzymuje się co najmniej pół roku. Kriolipolizę stosuje się na okolice brzucha, pleców, ud, pośladków, bioder i ramion. Jest to metoda bezinwazyjna i praktycznie bezbolesna (choć mogą się pojawiać zaczerwienienia i siniaki). Istnieją jednak pewne ograniczenia w jej zastosowaniu. Nie zaleca się jej osobom pragnącym pozbyć się tłuszczu z dużych partii ciała, a osoby z problemami z wątrobą lub określonymi chorobami (m.in. nowotworowymi) nie powinny jej stosować.

Kolejną metodą jest mezoterapia igłowa

To jeden z najbardziej skutecznych i popularnych zabiegów. Polega na iniekcji substancji aktywnych do skóry. Mieszanka może zawierać bardzo różne składniki i mieć różne efekty. Mezoterapia może być zastosowana w celach pielęgnacyjnych czy kosmetycznych – dzięki niej możemy na przykład odpowiednio nawilżyć skórę, pobudzić metabolizm komórek i poprawić jędrność i elastyczność skóry, zlikwidować rozstępy i wzmocnić osłabione cebulki włosów. Jednym z zastosowań jest też właśnie redukcja cellulitu poprzez poprawę mikrokrążenia i przyspieszenia lipolizy, czyli spalania tłuszczów. W tym celu za pomocą igły, specjalnego pistoletu lub tzw. rollera do skóry aplikować można kofeinę, wyciąg z karczocha, L-karnitynę czy pirydoksynę. Mezoterapia ma wiele zalet (np. skuteczność, bardzo niskie ryzyko alergii, trwałe efekty), choć ma też pewne wady (dyskomfort spowodowany nakłuwaniem, koszt zabiegu). Plusy przewyższają jednak minusy.

Bardzo popularne są również masaże wyszczuplające i antycellulitowe. Masażysta, wykonując zabieg, w energiczny sposób ugniata, uciska i oklepuje skórę np. ud czy bioder, pobudzając krążenie i usprawniając przepływ limfy, co w efekcie nie tylko poprawia jędrność skóry, ale modeluje sylwetkę i przyczynia się do redukcji tkanki tłuszczowej. Mamy tu do czynienia z efektem wyszczuplania i redukcji cellulitu. Podobne efekty może także dawać np. masaż bańką chińską.

Stosuje się także inne metody

Jedną z nich mogą być bandaże wyszczuplające. Nasącza się je substancjami czynnymi, które biorą udział w redukcji tkanki tłuszczowej, cellulitu i ujędrnianiu skóry. Po odpowiednim przygotowaniu skóry, odpowiednie obszary ciała klientek owija się bandażami, czasem łącząc cały zabieg z modelująco-wyszczuplającymi masażami na sam koniec. Efektem serii zabiegów jest zwiększenie napięcia i jędrności skóry, kształtowanie sylwetki i spalanie nadmiernej tkanki tłuszczowej i redukcja cellulitu. Możemy się również spotkać z zabiegami, w których np. wykorzystuje się kosmetyki zawierające kawę i różnego inne substancje i składniki jak np. algi, wyciąg z kory drzewa hebanowego czy specjalnych roślinnych kompleksów aktywnych.

