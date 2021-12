Jak skompletować modny zestaw ubrań na zimę? Poznaj wskazówki!

Szukasz pomysłów na zimowe stylizacje? Sprawdź przygotowane przez nas propozycje, spośród których na pewno znajdziesz dla siebie wiele ciekawych inspiracji oraz modnych i tanich ubrań na chłodne dni!

Ciepły sweter – gwarancja komfortu zimową porą

W zimowej garderobie zawsze powinien znaleźć się ciepły sweter, który zapewnia maksymalny komfort i jednocześnie może być modnym elementem stylizacji. Jakie swetry są najmodniejsze tej zimy?

Gdy szukasz komfortowego swetra dla niej, postaw na modele oversize, czyli bardziej obszerne. Taki sweter będzie doskonale prezentować się ze spodniami rurkami, ale możesz także zestawić go razem ze spódnicą lub założyć jako góra do sukienki.

Żeby sweter rzeczywiście był komfortowy, wybierz modele wykonane z udziałem wełny, która charakteryzuje się wysokim poziomem izolacyjności termicznej.

Długi kardigan – po domu i do pracy

Wśród popularnych w tym sezonie dzianin warto wspomnieć także o wygodnych kardiganach. Obecnie najmodniejsze modele to te o płaszczowym kroju, przewiązywane w pasie za pomocą paska lub też zapinane na guziczki.

Długi sweter kardigan to świetne dopełnienie wielu stylizacji przeznaczonych zarówno do domu, jak i do pracy. W domowych pieleszach możesz nosić go razem z legginsami oraz dopasowaną górą, na przykład krótką koszulką typu crop top. Z kolei do pracy będzie wyglądać świetnie z koszulą oraz z eleganckimi spodniami.

Jeansy na zimę – postaw na ciemne kolory

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jakie spodnie będą idealne na zimową porę, postaw na jeansy. To spodnie, które możesz łatwo połączyć z innymi elementami stylizacji, na przykład ze swetrami, bluzami czy z koszulami w bardziej eleganckim wydaniu.

Na zimę najlepszym wyborem będą jeansy w ciemniejszych kolorach, na przykład granatowym, który świetnie wygląda także z innymi modnymi o tej porze barwami – bordowym, ciemnozielonym, musztardowym.

Bluza z kapturem – wygoda w sportowym wydaniu

Zimowa garderoba nie może obejść się także bez bluzy. Razem z nią możesz komfortowo wypoczywać w domu, gdy za oknem pada śnieg, ale także świetnie sprawdzi się ona na zakupy czy spotkanie z przyjaciółmi.

W poszukiwaniu ciepłych bluz na zimę zwróć uwagę na modele, które wykonane są z grubszego materiału i wykończone są miękkim meszkiem albo futerkiem. Nie zapominaj także o kapturze, który będzie mógł zapewnić Ci maksymalny komfort.

