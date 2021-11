Jak ułatwić kąpiel osobom starszym i niepełnosprawnym? - otopr.pl

Osoby niepełnosprawne, a także seniorzy mają pewne trudności związane z korzystaniem z łazienki. Jednak istnieje wiele akcesoriów ułatwiających kąpiel. Ważne jest także prawidłowe zaprojektowanie lub przystosowanie łazienki.

Dla osób niepełnosprawnych i seniorów kąpiel może stanowić wielkie wyzwanie, jeśli łazienka nie jest dostosowana do ich potrzeb. Mokre płytki oraz armatura są śliskie i stwarzają zagrożenie upadku. Jeśli łazienka nie została zaprojektowana pod kątem osoby niepełnosprawnej, można ją w łatwy sposób dostosować.

Łazienka dobrze zaprojektowana

Najlepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie od początku łazienki w sposób odpowiadający potrzebom osoby nie w pełni sprawnej. Pomieszczenie powinno być przestronne, by możliwe było poruszanie się na wózku i swobodne korzystanie z umywalki, prysznica i toalety. Osoba na wózku musi mieć miejsce do obrócenia się, czyli ok. 150 cm średnicy. Bardzo ważnym elementem jest próg, a raczej jego brak, by wózek mógł wjechać do pomieszczenia.

Najważniejsze elementy wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych i seniorów to: układ prysznica, umywalki i toalety, specjalnie przystosowany prysznic/wanna/umywalka oraz wyposażenie toalety, a także uchwyty i poręcze.

Poręcze i uchwyty łazienkowe

To element konieczny w każdej łazience dla niepełnosprawnych. Powinny być umieszczone w newralgicznych miejscach, tj. przy toalecie, pod prysznicem, przy wannie, umywalce. Czym więcej poręczy i uchwytów, tym lepiej. Ich rodzaj jest uzależniony od stopnia niepełnosprawności. Należy dobrze przymocować je do ściany, ponieważ podczas korzystania z nich używa się dość dużej siły.

Uchwyty i poręcze łazienkowe można zamówić na stronie: https://www.mobilex.pl/produkty/wyposazenie-lazienki-dla-niepelnosprawnych/uchywty-i-porecze-dla-niepelnosprawnych/porecze/.

Prysznic czy wanna?

Najczęstszym wyborem w łazience niepełnosprawnych jest prysznic, ponieważ dużo wygodniej jest z niego korzystać.

Ważne jednak, by prysznic nie miał brodzika, dzięki temu osoba korzystająca może wjechać do niego na specjalnym łazienkowym wózku inwalidzkim: https://www.mobilex.pl/produkty/wyposazenie-lazienki-dla-niepelnosprawnych/wozki-toaletowo-prysznicowe/lazienkowy-wozek-inwalidzki-302018-19-na-malych-kolach/.

Jeśli w łazience zamontowany jest prysznic, to koniecznym wyposażeniem są siedziska prysznicowe, taborety, poręcze i uchwyty, a także mata antypoślizgowa. Siedziska są zamocowane na stałe do ściany, natomiast taborety i krzesełka można przestawiać. Te pierwsze są bardziej stabilne. Są składane, więc jeśli z prysznica korzysta także osoba sprawna, może je złożyć. W takiej sytuacji lepiej kupić stołek prysznicowy, który można wyjąć..

A czy osoba niepełnosprawna nie może korzystać z wanny? Może – niepełnosprawność nie wyklucza kąpieli w wannie. Jeśli w łazience znajduje się wanna, wcale nie trzeba jej demontować i wstawiać prysznica. Na rynku dostępne są siedziska wannowe, a nawet specjalne wanny dla niepełnosprawnych.

Więcej akcesoriów wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych można znaleźć na stronie: https://www.mobilex.pl/produkty/wyposazenie-lazienki-dla-niepelnosprawnych/.