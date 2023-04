W dzisiejszych czasach sklejka jest jednym z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w produkcji mebli, zabawek, opakowań i wielu innych produktów. Cięcie sklejki tradycyjnymi metodami jest skomplikowane i czasochłonne, dlatego coraz więcej firm decyduje się na zastosowanie nowoczesnej technologii – cięcia sklejki laserem. W tym artykule omówimy, jak w praktyce wygląda cięcie sklejki laserem.

Proces cięcia sklejki laserem

Cięcie sklejki laserem to nowoczesna i precyzyjna technologia, która pozwala na szybkie i dokładne wycinanie różnych kształtów i wzorów. W procesie cięcia sklejki laserem wykorzystywana jest wiązka światła, która jest skierowana na płytę sklejkową. Światło lasera przemieszcza się wzdłuż zaprogramowanego wzoru, przepalając i wycinając materiał.

Proces cięcia sklejki laserem wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. Maszyna do cięcia laserowego składa się z generatora lasera, soczewek optycznych, stolika roboczego oraz oprogramowania komputerowego. Na początku procesu, plik z projektem musi zostać zaimportowany do oprogramowania, a następnie zaprogramowany do maszyny. Po zaimportowaniu projektu płyta sklejkowa jest ułożona na stole roboczym maszyny. Głowica lasera porusza się automatycznie, wycinając wzory z materiału.

Zalety cięcia sklejki laserem

Zastosowanie technologii cięcia sklejki laserem ma wiele zalet. Po pierwsze, jest to bardzo precyzyjna metoda, która pozwala na uzyskanie dokładnych kształtów i wzorów. Maszyna do cięcia laserowego jest również bardzo szybka, co pozwala na oszczędność czasu i zwiększenie wydajności produkcji. Cięcie sklejki laserem jest również bezpieczne, ponieważ maszyna jest wyposażona w systemy bezpieczeństwa, które chronią operatora przed kontaktami z laserem.