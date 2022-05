Jak wybrać dobre wykładziny biurowe? - otopr.pl

Urządzając przestrzeń biurową należy szczególną uwagę zwrócić na wykładziny. Dobrze dobrane nie tylko gwarantują komfort, ale także swoim wyglądem w istotny sposób wpływają na estetykę pomieszczenia. Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Podpowiadamy.

Wykładziny do biura z dobrą izolacją akustyczną

Wybierając wysokiej jakości wykładziny biurowe należy zwrócić uwagę na ich właściwości izolacji akustycznej. Biuro to miejsce w którym hałas nie sprzyja koncentracji i skupieniu. Dlatego warto zadbać o to, aby każdy element znajdujący się w takim pomieszczeniu przyczynił się do efektywnego tłumienia dźwięków. Dużą rolę odgrywa tutaj także dobra wykładzina.

Świetnie sprawdzi się zwłaszcza model z opatentowanego podłoża wykonanego z pianki polietylenowej. Spacer po takiej wykładzinie nie generuje nadmiarowego hałasu. Materiał jest bardzo elastyczny, lekko załamuje się pod ciężarem osoby, a następnie powraca do swojego pierwotnego kształtu. Sprawia to, że stąpanie po wykładzinie jest bardzo przyjemne i niezwykle ciche, niezależnie od tego w jakim rodzaju obuwia się tam poruszamy.

Wykładziny do biura z modnym wzorem

Wygląd wykładziny, którą wybieramy do biura powinien być zgodny ze stylistyką ścian oraz mebli. Jednostajne, ciemniejsze kolory to najczęstszy wybór i zarazem najbezpieczniejszy. Nie występują w takim przypadku zbędne kontrasty i niepotrzebnie rozpraszające wzory. Należy jednak mieć świadomość, że wszelkie zabrudzenia są w takim przypadku szybko dostrzegalne i zaburzają estetykę wnętrza. Trzeba więc zadbać o to, aby regularnie dbać o jej czystość.

Modną alternatywą może być wykładzina ozdobiona w geometryczne wzory. Jest to bardzo popularny wybór zwłaszcza do biur, które przyjmują gości i klientów. Walory takiego niesztampowego i unikatowego designu docenią zwłaszcza osoby, które uwielbiają nowoczesne i oryginalne rozwiązania. Ciekawym wyborem mogą być także wykładziny w płytkach – układane na podłodze w formie szachownicy tworzą przyjemny efekt estetyczny.

Wykładziny do biura łatwe w pielęgnacji

Wybierając dobrą wykładzinę do biura należy przede wszystkim kierować się jakością materiałów z których jest ona wykonana. Jest to zakup długoterminowy i dlatego nie warto oszczędzać. Przy zakupie trzeba zwrócić uwagę na jakość zastosowanych włókien oraz zalecenia producenta co do sposobu czyszczenia. Większość markowych wykładzin można pielęgnować za pomocą dedykowanych środków chemicznych oraz specjalnych maszyn. Nawet bardzo uporczywe plamy można pokonać bez wysiłku i szkody dla zastosowanego tam materiału.