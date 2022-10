Beton to materiał szeroko wykorzystywany zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym oraz kubaturowym. Ze względu na rodzaj mieszanki sposób jej nakładania na powierzchnię różni się od siebie. O ile klasyczny beton nanoszony jest z użyciem szalunków, to beton natryskowy umieszczany jest w podłożu mechanicznie. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak wygląda nanoszenie betonu natryskowego. Zapraszamy do lektury.

Natryskiwanie, czyli sposób nanoszenia betonu natryskowego

Beton natryskowy, nazywany również torkretem, to specjalna mieszanka przeznaczona do mechanicznego nakładania na powierzchnię. Metoda natryskowa określana jako natryskiwanie lub torkretowanie polega na wykorzystaniu specjalnej maszyny (torkretnicy) odpowiedzialnej za umieszczanie betonu w przygotowanym do tego podłożu. Można zrobić to w dwojaki sposób – na sucho lub na mokro. W obu przypadkach stosuje się do tego sprężone powietrze znajdujące się pod ciśnieniem.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w firmie ImmerBau z Poznania, zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej: Podczas natryskiwania betonu metodą na sucho mieszanka cementu oraz kruszywa znajdująca się w bębnie torkretnicy dostarczana jest do dyszy wylotowej, gdzie miesza się z wodą doprowadzaną z osobnego zbiornika. Operator urządzenia reguluje ilość cieczy, aby natryskiwana na powierzchnię mieszanka nie była ani za gęsta, ani zbyt rzadka. Dzięki temu może dostosować parametry betonu do specyfiki miejsca, w którym jest wykorzystywany. Jeśli chodzi o metodę na mokro, to mieszanka cementu, kruszywa i wody znajduje się w tym samym zbiorniku. Stamtąd przekazywana jest bezpośrednio do dyszy natryskowej. W tym przypadku odpowiednie proporcje cementu, kruszywa i cieczy należy dobrać przed umieszczeniem mieszanki w torkretnicy.

Dlaczego warto korzystać z betonu natryskowego?

Beton natryskowy torkret ma wiele zalet. Do największych z nich należy wysoka twardość, wytrzymałość i odporność na ściskanie. Materiał ten charakteryzuje się też niską nasiąkliwością i przepuszczalnością wody. Dzięki dodatkom w postaci specjalnych domieszek mieszanka betonowa cechuje się uniwersalnością zastosowania. Z powodzeniem można korzystać z niej na praktycznie dowolnej powierzchni. W porównaniu z tradycyjnym betonem mieszanka nanoszona metodą natryskową gwarantuje szybszą i sprawniejszą pracę na placu budowy. Rezygnacja z użycia szalunków pozwala na wykorzystanie betonu natryskowego w miejscach o trudnym dostępie, także w konstrukcjach o specyficznym kształcie (tunelach, wiaduktach, mostach, kopułach).