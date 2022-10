Jak wygląda operacja stulejki?

Niekiedy operacja stulejki jest jedyną metodą zwalczenia dolegliwości napletka. Aby wykonać zabieg, mężczyzna musi skonsultować się z andrologiem lub urologiem i ustalić przebieg leczenia. Dorośli mają do czynienia ze stulejką nabytą, a dzieci nierzadko z wrodzoną. Jak przebiega operacja?

Operacja stulejki – przebieg

Operacja stulejki to zabieg, który nie trwa długo. Najczęściej jest to kilkadziesiąt minut. Pacjent nie musi martwić się o ból, ponieważ na samym początku otrzymuje znieczulenie. Następnie chirurg przechodzi do właściwych czynności, czyli nacinania napletka.

Po nacięciu napletek powinien z czasem odsłaniać żołądź prącia. Na efekt trzeba poczekać do całkowitego wygojenia ran. Lekarz w trakcie operacji mocuje na napletku szwy, które same się wchłaniają. Czasami u pacjentów mogą wystąpić przeciwwskazania do zabiegu, np. nieprawidłowe krzepnięcie krwi.

Czy operacja stulejki jest konieczna?

Aby ocenić, czy operacja stulejki jest konieczna, trzeba udać się do lekarza. W przypadku chłopców może okazać się, że wystarczą domowe metody walki ze schorzeniem. Jeśli chodzi o dorosłych mężczyzn, to zazwyczaj nie może obejść się bez interwencji chirurga.

Operację stulejki można wykonać w wielu miejscach w Polsce. Placówki medyczne oferują szeroki zakres zabiegów na schorzenia układu płciowego. Można poddać się m.in. zabiegowi krótkiego wędzidełka napletka w Krakowie czy Warszawie. Warto zapytać o radę swojego androloga.

Popularne zabiegi poza operacją stulejki

Kiedy operacja stulejki nie wystarcza, czasami trzeba przeprowadzić obrzezanie. Kraków i inne polskie miasta oferują sporo miejsc, w których istnieje możliwość poddania się zabiegowi. Poza tym w placówkach wykonuje się m.in. leczenie erekcji falą uderzeniową czy operacje powrózka nasiennego.

Operacja stulejki nie jest skomplikowanym zabiegiem i w szybki sposób pozwala pozbyć się uporczywego problemu. Rekonwalescencja trwa zwykle około miesiąca, ponieważ dopiero po tym czasie dochodzi do pełnego zagojenia ran.