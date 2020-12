Jak wygląda proces tłumaczenia symultanicznego?

Tłumaczenia symultaniczne to rodzaj przekładu ustnego, należący do jednego z najtrudniejszych. Praca tłumacza ustnego pełna jest wyzwań i wymaga specjalnych predyspozycji. Podejmując się tłumaczeń symultanicznych warto wiedzieć, że jest to niezwykle wyczerpujący zestaw obowiązków. Jak wygląda proces takiego tłumaczenia?

Tłumaczenia ustne na konferencjach

Tłumaczenie symultaniczne to ustny przekład treści z języka źródłowego na język docelowy. Operatorem języka źródłowego jest zazwyczaj mówca, który kieruje swoje słowa do sali pełnej osób posługujących się innym językiem. Zadaniem tłumacza jest zatem sprawne tłumaczenie wypowiedzi na język docelowy w czasie rzeczywistym.

Jest to praca, która wymaga pełnego skupienia oraz perfekcyjnej znajomości języka, obyczajów, tradycji, a nierzadko też aktualnej sytuacji gospodarczej czy rozgrywek toczących się na arenie politycznej. Tłumacze symultaniczni zmagają się z ogromnym stresem, jaki towarzyszy pracy pod presją czasu i wyczerpaniem psychicznym, którego doświadczają już po kilkudziesięciu minutach pracy.

Przekład w parach

Tłumaczenia ustne tego typu najczęściej wykonywane są w parach. Czynności realizowane są w czasie rzeczywistym i wymagają ogromnego skupienia. Para tłumaczy wykonuje swoją pracę w dźwiękoszczelnej kabinie, przekazując treść odbiorcom, którzy mają założone słuchawki. Każdy z tłumaczy również wyposażony jest w słuchawki oraz mikrofon, za pomocą którego podają przełożoną treść odbiorcom.

W zaistniałych warunkach pracy niedopuszczalne jest, aby doszło do dużego opóźnienia w przekazie treści. Dlatego też każdy z tłumaczy jest w stanie aktywnie wykonywać swoją pracę w maksymalnym skupieniu przez około 15-30 minut, po czym następuje zmiana, w której do swoich obowiązków przystępuje drugi z tłumaczy.

Sprzęt istotą pracy tłumacza

Dobrej jakości sprzęt stanowi podstawę udanego przekładu na każdej konferencji, zgromadzeniu czy wykładzie, który odbywa się w formie tłumaczenia symultanicznego. Kabina, w której pracują tłumacze, powinna zapewniać maksymalny komfort pracy i być dobrze wygłuszona, aby do wnętrza nie dochodziły żadne dźwięki. Wysokiej klasy słuchawki oraz mikrofon zapewnią optymalne warunki do pracy.

Umiejętności niezbędne w przekładzie ustnym

Tłumacz symultaniczny powinien wykazać się predyspozycjami do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków. Jedną z najważniejszych umiejętności jest słuchanie z jak najszybszą możliwością tłumaczenia treści na język docelowy. Praca wymaga pełnego skupienia i zrozumienia. Nie obejdzie się również bez umiejętności przekazywania odbiorcom istoty treści w odpowiednim czasie. Jest to praca pod presją czasu, której stale towarzyszy wysoki poziom stresu, dlatego tłumacz powinien wykazywać się przede wszystkim podzielnością uwagi oraz refleksem. Równie ważnym aspektem jest dobra dykcja tłumacza – wady wymowy niejednokrotnie eliminują możliwość pracy w upragnionym zawodzie, podobnie jak niemożność skoncentrowania się na pracy.

