Jak wziąć chwilówkę na raty?

Jeszcze do niedawna jedyną opcją na uzyskanie wsparcia finansowego było zaciągnięcie kredytu bankowego. Osoby, które nie wykazywały odpowiedniej zdolności kredytowej, nie miały na takie zobowiązanie szans. Pozostawały więc w potrzebie finansowej, nierzadko z długami. Dzisiaj na szczęście jest zupełnie inaczej, ponieważ tradycyjne kredyty mają sporą konkurencję.

Stanowią ją chwilówki, które oferowane są przez instytucje pozabankowe. Jeśli potrzebujesz pieniędzy szybko, nie masz czasu na weryfikację w banku albo nie posiadasz wystarczającej zdolności, wyślij wniosek online o chwilówkę, by już po chwili cieszyć się finansowym wsparciem. Przedstawiamy cały proces ubiegania się o tego rodzaju szybką pożyczkę krok po kroku.

Kto może zaciągać chwilówki?

Chwilówki dostępne są dla obywateli Polski (na rynku pojawia się coraz więcej ofert dla obcokrajowców, przede wszystkim obywateli Ukrainy), którzy ukończyli 18 lat. Niektóre firmy pożyczkowe ograniczają taką możliwość jedynie dla osób, które ukończyły już 21 lat. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko niewypłacalności.

Co istotne, sam proces weryfikacji potencjalnego pożyczkobiorcy znacznie różni się od tego, jaki stosują banki. W przypadku chwilówek klient nie jest zobowiązany do przedstawiania zaświadczeń o zarobkach czy źródle ich generowania. Same firmy pożyczkowe nie generują także raportu BIK, więc nie są świadome aktualnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy. To dlatego ze wsparcia finansowego korzystać mogą nawet osoby zadłużone, na których ciąży zabezpieczenie komornicze. Nie bez powodu uznaje się, że pożyczka chwilówka jest świetnym zobowiązaniem oddłużeniowym.

Pamiętajmy jednak, że chwilówki powinny zaciągać tylko osoby, które są pewne, że będzie je stać na regularną spłatę. Łatwy dostęp do pieniędzy i wizja regulowania należności w dogodnych ratach bardzo szybko doprowadzić może do tzw. spirali zadłużenia. Decyzja o wzięciu chwilówki musi być więc podjęta racjonalnie.

Jak zaciągać chwilówki?

Zaciąganie chwilówek jest łatwe, szybkie i bezpieczne oraz przebiega bez konieczności wychodzenia z domu, bo cały proces realizowany jest za pośrednictwem internetu. Wystarczy wejść na oficjalną stronę firmy pożyczkowej i wypełnić elektroniczny wniosek. W nim zaznaczyć preferowaną kwotę zobowiązania oraz liczbę rat koniecznych do spłaty. Uwzględnić należy również dane z dowodu osobistego, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail oraz numer konta bankowego, na który zostaną przelane środki. Cały proces trwa około 15 minut, a po otrzymaniu decyzji pozytywnej, pieniądze natychmiast trafiają na wskazane konto. Chwilówki można zaciągać też w nocy oraz w weekendy, właśnie dlatego, że dostęp do nich jest przez internet. Daje to ogromny komfort potencjalnym pożyczkobiorcom, którzy mają dostęp do dodatkowych pieniędzy dokładnie wtedy, gdy tego potrzebują, bez zbędnego oczekiwania na długie weryfikacje (w bankach te trwają nawet kilka tygodni).

Chwilówki – aktualne oferty

Pierwsze chwilówki nie były oferowane na tak atrakcyjnych warunkach, jak dzisiaj. Na rynku usług finansowych nie było aż tak dużej konkurencji, więc to instytucje pozabankowe mogły w tej kwestii ustalać wszelkie procedury spłaty. Właśnie dlatego chwilówki udzielane były na krótki czas, a ich spłata musiała nastąpić w całości, w jednej części od razu. Było to nieco kłopotliwe dla pożyczkobiorców, którzy nie zawsze byli w stanie uzbierać w najwyżej kilka miesięcy co najmniej kilka tysięcy złotych. Wtedy była to dobra opcja jedynie dla tych, którzy wpadli w chwilowe finansowe tarapaty, ale mieli świadomość, że już niedługo będzie ich stać na spłatę takiego zobowiązania.

Dzisiaj rządzą chwilówki na raty, dzięki czemu nie różnią się one od tradycyjnych kredytów bankowych. Oczywiście na rynku można znaleźć jeszcze pożyczki, które wymagają spłaty w całości, jednak raty są już stosowane powszechnie. Dzięki temu regulowanie należności nie sprawia żadnego problemu, a pożyczkobiorca zachowuje płynność finansową.

Jeśli chcesz sprawdzić, które chwilówki są dzisiaj najbardziej atrakcyjne, skorzystaj z rankingów chwilówek. Takie narzędzia dostępne są online i uwzględniają kluczowe czynniki, które świadczą o opłacalności tego rodzaju zobowiązań. Pod uwagę warto brać nie tylko typ spłaty, w całości czy na raty, ale także oprocentowanie, czas trwania umowy z instytucją pozabankową czy też inne ograniczenia i możliwe bonusy.

Jeśli chcesz zaś wyliczyć wszelkie koszty, jakie poniesiesz w związku z zaciąganiem chwilówki na raty, skorzystaj z kalkulatora szybkich pożyczek. To narzędzie wskaże Ci opłaty, jakie wiążą się ze spłatą zobowiązania w ratach – wiadomo, że im będzie ich więcej, tym wysokość rat będzie mniejsza, ale za to odsetek klient spłaca więcej.