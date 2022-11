Jak zaprojektować płaski dach? - otopr.pl

Odpowiednie zaprojektowanie dachu to jedna z najważniejszych rzeczy w trakcie budowy domu. Od tego zależy naprawdę wiele, gdyż dobrze zaprojektowany oraz skonstruowany dach ma wpływ na izolację termiczną budynku, jego wygląd, a także to, jak bezpieczny będzie w razie intensywnych opadów. Jak dobrze zaprojektować płaski dach i czemu warto postawić właśnie na ten typ?

Jak dobrze zaprojektować płaski dach?

Gdy chcemy dobrze zaprojektować płaski dach nie ma co oszczędzać i trzeba postawić na prawdziwych profesjonalistów, którzy świetnie znają się na płaskich dachach. Tylko wtedy możliwe będzie pełne wykorzystanie ich zalet oraz osiągnięcie zamierzonego przez nas w momencie zdecydowania się na dach płaski efektu.

W wykonaniu dobrego projektu dachu płaskiego powinien nam pomóc producent materiałów hydroizolacyjnych. W ten sposób będziemy mieć pewność, że taki dach zostanie dobrze zaprojektowany i co najważniejsze zaizolowany, dzięki czemu będziemy mogli liczyć na pełne wykorzystanie jego zalet.

Dlaczego warto postawić na dach płaski?

Powodów, przez które to właśnie dach płaski jest najbardziej opłacalny jest naprawdę wiele. Przede wszystkim ułatwia to aranżację wnętrza, gdyż w nim nie znajdą się żadne skosy, które de facto zabierają nam przestrzeń użytkową w pomieszczeniu i nie można ich wykorzystać nigdy w pełni, gdyż zazwyczaj w takie miejsce da się umieścić jedynie niewielkie meble. Plaski dach ma jednak znacznie więcej innych zalet, przez które naprawdę opłaca się go postawić.

Mowa tu na przykład o kosztach. Dach płaski posiada znacznie mniejszą powierzchnię całkowitą od dachu spadzistego, przez co jego wybudowanie jest nawet o 20-30 % tańsze. Ponadto korzystnie wpływa on efektywność cieplną budynku, z którego ucieknie znacznie mniej ciepła, a co za tym idzie oszczędzimy również na eksploatacji budynku, która będzie znacznie tańsza, gdyż aby efektywnie go ogrzać konieczne będzie spalenie mniejszej ilości paliwa, które obecnie nie należy do najtańszych.