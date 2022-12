Firmy zatrudniające obcokrajowców muszą poradzić sobie z problemem utrudnionej komunikacji pomiędzy pracownikami obcojęzycznymi, a resztą personelu. Aby rozwiązać ten problem mogą one stosować różne strategie i metody. Nie zawsze jednak są one efektywne i skuteczne. Jak wobec tego można pokonać istniejącą barierę komunikacyjną? O tym dowiesz się z tego artykułu.

Firmowa wieża Babel

Jeżeli szef czy prezes firmy jest obcojęzyczny, częstą praktyką jest wysłanie pracowników na kurs języka, w jakim porozumiewa się najważniejsza osoba w firmie lub też zatrudnianie osób posiadających przynajmniej podstawy tego języka. I tak np. w korporacjach koreańskich w Polsce często wymaga się znajomości podstaw koreańskiego, a w firmach anglojęzycznych – języka angielskiego. Jeżeli natomiast w jakimś przedsiębiorstwie przeważają Polacy, a osoby zarządzające także są narodowości polskiej, od cudzoziemców często wymaga się, aby posiadali przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego. Alternatywą jest bowiem tylko przydzielenie takim osobom tłumacza, co nie jest zbyt wygodne lub też wysłanie reszty personelu na kurs języka obcego, co może jest sensowne w przypadku języka angielskiego czy niemieckiego, lecz już niekoniecznie w przypadku języka chińskiego czy portugalskiego (o ile firma nie zajmuje się handlem z tymi krajami). Dlatego najlepszym wyjściem z takiej sytuacji będzie zorganizowanie kursu języka polskiego dla obcokrajowców w siedzibie firmy.

Lekcje polskiego w firmie czyli strategia doskonała