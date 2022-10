Choć majonez do niedawna kojarzony był głównie z niezdrowym i wysokokalorycznym dodatkiem do kanapek oraz potraw, obecnie sytuacja się znacznie zmieniła. W sklepach znajdziesz bowiem majonezy wegańskie, które możesz jeść bez wyrzutów sumienia oraz negatywnego wpływu na Twoją codzienną dietę czy zapotrzebowanie kaloryczne. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie, jaką zawartość tłuszczu mają majonezy bez jajek!

Majonez 40% tłuszczu

Wegański majonez to produkt skierowany w szczególności do osób, które wykluczają ze swojej diety produkty pochodzenia zwierzęcego, a jednocześnie nie chcą rezygnować z tego pysznego dodatku. Oryginalnie sos ten przygotowywany jest bowiem na bazie jajek i oleju, co czyni go bardzo niezdrowym oraz tłustym.

Majonez bez jajek natomiast stanowi zdrową alternatywę o równie pysznym smaku, kremowej konsystencji i znacznie obniżonej zawartości tłuszczu – do 40%. Dzięki temu ma dużo mniej kalorii i możesz spożywać go bez obaw, nawet będąc na diecie oraz dbając o swoją sylwetkę. Majonez 40% to produkt stworzony ze świeżych, naturalnych składników.

Majonez 20% tłuszczu

Jeśli Twoje zapotrzebowanie kaloryczne jest bardzo niskie lub przebywasz na wyjątkowo restrykcyjnej, niskotłuszczowej diecie, powinieneś wypróbować majonez, który ma jeszcze mniejszą zawartość tłuszczu – zaledwie 20%. Dzięki temu możesz go dodawać do swoich ulubionych dań, nie zmieniając codziennego sposobu odżywiania się i dbając jednocześnie o prawidłowy bilans kaloryczny. Majonez bez jajek doskonale sprawdza się jako dodatek do:

sałatek i surówek,

mięs,

kanapek.

Ponadto stanowi świetną bazę do rozmaitych kremowych sosów i dipów.

Pozostałe zdrowotne właściwości majonezu wegańskiego

Majonez wegański, który znajdziesz w ofercie takich firm, jak Starck’s Food Polska, nie posiada w składzie jaj, glutenu, laktozy, grochu ani soi. Dzięki temu może być bez przeszkód spożywany przez wegan i wegetarian, alergików oraz osoby chore na celiakię. Świadomie wybierając produkty, których używasz, możesz łatwo zadbać nie tylko o swoją linię, ale też zdrowie i dobre samopoczucie.

Co więcej, majonez bez jajek dostępny jest w kilku wyrazistych smakach do wyboru: tradycyjnym, chili, czosnkowym i curry. Na ich podstawie stworzysz pyszne dania oraz urozmaicisz swoje ulubione potrawy, które nabiorą zupełnie nowego wyrazu.